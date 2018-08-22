Политолог: 70% украинцев можно назвать агентами Кремля

Украинский политолог объяснил НСН, почему возмущение Порошенко числом «адвокатов Путина» в киевском политическом пространстве не безосновательно.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что шокирован тем, как много «адвокатов Путина» среди украинских политиков. Об этом он написал в своём Twitter.

«Когда с больной головы на здоровую валит Путин, ещё можно понять. Но шокирует другое: как же до чёрта много у него адвокатов в украинском политикуме! Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить её на Украину», — приводит цитату украинского лидера Ura.ru.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН подтвердил слова Порошенко и объяснил, почему большая часть Украины, как в политической элите, так и среди населения, не поддерживает главу государства. При этом причиной отсутствия соратников Порошенко во властных кругах он назвал предвыборную гонку (слушайте аудио).

«Да, наверное, процентов 70 населения в Украине можно записать в агенты Кремля, потому что они не поддерживают ту политику, которую проводит Порошенко с нынешней властью. Да и его, в общем-то, среди окружения поддерживает меньшее число людей, чем ему бы хотелось. Нет у него союзников даже внутри государства. Но там несколько другие проблемы. Сейчас идёт предвыборная кампания, и те, кто стоял рядом с ним на Майдане, они сейчас будут его же и топить, чтобы дорваться до власти», — объяснил Дудчак.

Напомним, что выборы президента в Украине состоятся 31 марта 2019 года. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», проведённого в августе этого года, действующий глава государства возглавляет антирейтинг — за него не проголосует ни при каких обстоятельствах более половины респондентов. Лидирует в списке претендентов на президентское кресло у украинского народа глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.