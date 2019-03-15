Не ждали. Почему на российские цифры белорусский МИД отреагировал эмоциями

ФОТО: Президент Белоруссии Александр Лукашенко // kremlin.ru

Политолог Александр Зимовский объяснил НСН, почему в Минске остались недовольны интервью, которое дал российский посол Михаил Бабич по поводу отношений двух государств.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз высказал претензии к репликам российского посла в Минске Михаила Бабича, озвученным последним в интервью РИА Новости. По его мнению, отношения между Россией и Белоруссией глубже, чем «подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». Также Анатолий Глаз отметил, что это дело Бабича определять для себя планку, «которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера». Вместе с тем он посоветовал российскому послу больше вникнуть в специфику Белоруссии, чтобы проявить к ней немного уважения. Полный текст комментария пресс-секретаря белорусского МИДа опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Цифры, которые приводил в интервью Бабич, скорее всего до этого фигурировали лишь в закрытых переговорах глав двух государств. Однако теперь Россия решила перевести их в публичную плоскость, что стало для Минска полной неожиданностью и заставило реагировать эмоционально. Такое мнение в эфире НСН высказал политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский.

«Только что мы имели удовольствие наблюдать знаменитую двухходовочку в путинском стиле. Вначале посол Бабич дал насыщенное фактурой интервью, которое стало триггером бурной реакции белорусской стороны. То есть Бабич элегантно вскрыл карты белорусских партнёров и все увидели что у Минска на руках так себе комбинация. Бабич оперирует цифрами, а белорусский МИД — эмоциями. Но я не склонен в этом обвинять споуксмена Глаза, потому что ровно два года назад президент Беларуси Лукашенко в полемике с премьером Медведевым сказал, что российско-белорусские отношения выше бухгалтерии. И сегодня мы тоже видим намёки на бухгалтерию. Бабич не является идеологом перелома в российско-белорусских отношениях. Он проводит конкретную политику на данном направлении в силу того, что он посол и является полномочным представителем президента России. Он явно приводит цифры, которые могли звучать на закрытых переговорах Путина и Лукашенко. Только сейчас их аккуратно, дипломатично вывели в публичную плоскость. А белорусский МИД этого явно не ожидал. Они растерялись и теперь реагируют весьма нервно.

А вторая часть двухходовочки состояла в том, что Бабич отреагировал на нервный срыв белорусов очень спокойно и даже покровительственно. Мол, не надо пену пускать, а выпейте водички и успокойтесь. И давайте продолжим заниматься конкретным делом в интересах наших народов. Если вы, конечно, заинтересованы. Таков был посыл посла, простите мне этот каламбур», — прокомментировал Зимовский.

Ранее Михаил Бабич в интервью затронул вопросы российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства. Также, по его словам, Россия заинтересована в скором разрешении экономических вопросов с Белоруссией, включая стоимость российского газа для Минска с 2020 года. Наряду с этим посол опроверг предположения о вероятной поддержке Россией Белоруссии в вопросе налогового манёвра в обмен на НПЗ республики.







