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Шушкевич заявил, что Лукашенко хуже Пиночета

13 Марта 2019 в 13:42
Шушкевич заявил, что Лукашенко хуже Пиночета

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН раскритиковал неоднозначное заявление представителя администрации Лукашенко о пользе диктатуры.

Диктатуру Александра Лукашенко сочли благом и брендом Белоруссии. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что термин «диктатура» стал международным брендом страны. Она также считает, что смысл этого слова в мире трактуется по-разному, а в 2019 году даже может приобретать позитивный оттенок. «Под диктатурой в нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь», — объяснила она.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН раскритиковал заявление администрации Лукашенко.

«Мне кажется, у нас скоро будет и фашизм, и "лукашизм". Такие термины благодаря подобным Эйсмонтам будут популярными. Диктатура есть диктатура! Она подавляет людей, фальсифицирует выборы, удерживает людей в плане страха. И сколько бы всякие там эйсмонтихи не говорили, что это бренд Беларуси, это самая дурная диктатура. Я различаю разные диктатуры. Они бывают цивилизованные, если это образованные люди, которые в чем-то ориентируются. Пиночет или тот же Назарбаев. Это тоже диктатура, но там есть хотя бы элементы демократии, у нас и этого нет», - посетовал он.

Собеседник НСН заявил, что диктатура сама по себе не может быть хорошей.

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«Наш диктатор назначает людей на любые должности, потом все считают, что все проворовались. Вся медицина, все образование. Они хотят увести разговор в другую сторону, мол, диктатор – это хорошо. Это глупость! Глупость, похожая на то, как в России трактовали демократию. Есть принципы, согласно которым демократия работает. Если они нарушаются, то это уже не демократия. А здесь принципы диктатуры не нарушаются, значит, это диктатура», - объявил он.

Александр Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020. Недавно он заявил о намерении баллотироваться в очередной раз.

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