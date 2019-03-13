Шушкевич заявил, что Лукашенко хуже Пиночета

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН раскритиковал неоднозначное заявление представителя администрации Лукашенко о пользе диктатуры.

Диктатуру Александра Лукашенко сочли благом и брендом Белоруссии. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что термин «диктатура» стал международным брендом страны. Она также считает, что смысл этого слова в мире трактуется по-разному, а в 2019 году даже может приобретать позитивный оттенок. «Под диктатурой в нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь», — объяснила она.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН раскритиковал заявление администрации Лукашенко.

«Мне кажется, у нас скоро будет и фашизм, и "лукашизм". Такие термины благодаря подобным Эйсмонтам будут популярными. Диктатура есть диктатура! Она подавляет людей, фальсифицирует выборы, удерживает людей в плане страха. И сколько бы всякие там эйсмонтихи не говорили, что это бренд Беларуси, это самая дурная диктатура. Я различаю разные диктатуры. Они бывают цивилизованные, если это образованные люди, которые в чем-то ориентируются. Пиночет или тот же Назарбаев. Это тоже диктатура, но там есть хотя бы элементы демократии, у нас и этого нет», - посетовал он.

Собеседник НСН заявил, что диктатура сама по себе не может быть хорошей.

«Наш диктатор назначает людей на любые должности, потом все считают, что все проворовались. Вся медицина, все образование. Они хотят увести разговор в другую сторону, мол, диктатор – это хорошо. Это глупость! Глупость, похожая на то, как в России трактовали демократию. Есть принципы, согласно которым демократия работает. Если они нарушаются, то это уже не демократия. А здесь принципы диктатуры не нарушаются, значит, это диктатура», - объявил он.

Александр Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020. Недавно он заявил о намерении баллотироваться в очередной раз.