В Белоруссии не верят, что Лукашенко уйдёт

Политолог Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему считает появившуюся в СМИ информацию фейком.

СМИ сообщают о готовности Александра Лукашенко покинуть пост президента Белоруссии. Как сообщает Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ Brief», ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации белорусского президента, Лукашенко якобы уйдет в отставку в 2019 году, и в стране придется проводить досрочные выборы.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН усомнился в правдоподобности информации о досрочном прекращении полномочий Лукашенко.

«Мы можем относиться к неназванному источнику как к фейку. В администрации президента Белоруссии нет таких источников, которые умеют организовывать вбросы. Они просто не владеют технологиями для производства информационных утечек. Поэтому достоверность этого известия можно поставить под сомнение. Вдобавок белорусская конституция подразумевает всего два варианта ухода президента – когда он болен или сам засобирался на покой. Пока белорусский лидер таких заявлений не делал, полагаю, что он, наверное, не готов в такой форме решить данный вопрос. Да и состояние здоровья – это очень размытая формулировка. Президент Алжира несколько лет в коме страной руководил и собирался в коме идти на выборы», - напомнил он.

Собеседникрассказал, кто согласно белорусскому законодательству, должен стать лидером страны, если президент захочет досрочно уйти.

«Если что, обязанность переходит к премьер-министру. Я знаю, что Румас (Сергей Румас - с 2018 года премьер-министр Республики Беларусь – прим. НСН) Москве симпатичен. Как говорят уже российские источники, он рассматривался на роль претендента в случае трансфера в руководстве Беларуси. Что касается остальных, на сегодняшний день еще не сформирован список кандидатов. Еще никто толком не заявил себя на участие в гонке, чтобы составить конкуренцию Лукашенко. Есть опасения, что грядущие выборы превратятся в спарринг, где бойцы стоят друг напротив друга, иногда прыгают, лупят манекен, но борьба будет несерьезная», - заявил Зимовский.





Интересно, что сам Лукашенко никак не опровергал данную информацию, а наоборот подогревал к ней интерес, утверждая, что откажется от президентского кресла, как только почувствует необходимость перемен. В то же время он заявлял, что чувствует в себе силы для участия в выборах на пост главы государства, которые должны пройти в 2020 году. На посту главы Белоруссии Александр Лукашенко находится уже 25 лет.