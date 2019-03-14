«Мы ни с кем не ссорились». В Совфеде оценили идею Кудрина мириться с Западом

ФОТО: kremlin.ru

Сенатор Андрей Климов напомнил НСН об ультиматуме США, а также историческом опыте России подобных перемирий.

России и Западу стоит делать взаимные шаги навстречу друг другу, убеждён глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Об этом он заявил в ходе выступления в рамках «Недели российского бизнеса», пишет «Интерфакс». По его словам, РФ должна стремиться к снижению санкционного давления со стороны Запада, а именно за счёт синхронизации работы по улучшению инвестиционного климата в стране между министерствами и другими ведомствами.

«Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на эти [зарубежные] рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным, прозрачным правилам», — заявил Кудрин.

Также России, по его мнению, следует стремиться к улучшению геополитической обстановки, в том числе, путём переговоров.

Не разделил миролюбивого призыва главы Счётной палаты в эфире НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он припомнил исторический пример, когда подобная попытка «помириться» с Западом имела для России малоприятные последствия. Тем более, по его мнению, Россия ни с кем и не ссорилась, чтобы мириться.

«Дело в том, что мы ни с кем не ссорились. Санкции против нас объявлены, а не нами. Нас назвали противником, а не мы. Поэтому я очень слабо себе представляю, даже если бы кто-то попытался последовать такому совету. Единственное, что на ум приходит из достаточно далёкой истории — Брестский мир: “Ни мира, ни войны, а армию распустить” (фраза Льва Троцкого — прим. НСН). Кончилось потом тем, что 23 февраля пришлось армию спешно комплектовать из остатка царских офицеров и добровольцев. И которую потом назвали, правда, Красной, и которая задержала фактически немцев, пошедших на Петроград. Было у нас такое в истории», — напомнил Климов.

Тем более странно говорить о попытках переговоров, когда заокеанская сторона выставляет России ультиматум, добавил сенатор. Остаётся лишь предположить, что Алексей Кудрин не знаком с официальными требованиями американцев.

«Нам говорят — “Мы согласны подумать снять с вас санкционное давление, если вы вернёте Крым”. Нам прямо так говорят, в своих законах они. Это было 2 августа 2017 года подписано президентом США. До этого принято большинством обеих палат, тут всё чётко. Там никакой мировой не предусмотрено, предусмотрено, что мы должны их ультиматум выполнить, после чего они подумают. Господин Кудрин, может быть, не в курсе этих документов, а я их читал. Но господину Кудрину я оценок давать не собирался. Это моя точка зрения на эту проблему», — заметил собеседник НСН.

Добавим, по мнению Кудрина, помимо налаживания диалога с Западом России необходимо скоординировать действия собственных внутренних ведомств. Ведь если правоохранители работают по одному плану, сотрудники МИДа по другому, а МЭР по третьему, ничего не получится, убеждён глава Счётной палаты России.