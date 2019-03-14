Мультимегатонное оружие: Как заставить США перестать хрюкать в сторону России

Доктор военных наук в эфире НСН описал порядок действий Москвы после заявления США об испытании ракет, запрещенных по ДРСМД.

Пентагон планирует провести в августе и ноябре испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Речь идет о крылатой ракете с радиусом действия около одной тысячи километров, а также о баллистической ракете с дальностью три-четыре тысячи километров. Но ядерного оружия на них не будет. Испытания первой ракеты пройдут, а второй — в ноябре.

Такие сроки испытаний крылатой ракеты американскими военными говорят о том, что они годами нарушали ДРСМД, хотя бездоказательно обвиняли в этом Россию, заявил в эфире

Однако если страны смогут договориться о соблюдении ДРСМД до выхода из него, то развертывание вооружения может быть отменено.

Как реагировать России на подобные заявления со стороны американского военного ведомства, и сможем мы ли противопоставить ракетам США отечественные ракеты новейшего класса?

«Надо сделать официальное заявление, что США давно нарушили Договор. И все обвинения в адрес России – это лишь дипломатический и информационный флер для входа Штатов из соглашения. А самим нужно готовиться к созданию оружия, который будет симметричным ответом Вашингтону», - описал эксперт порядок действий Москвы в сложившейся ситуации.

По мнению Константина Сивкова, России нужно заявить, что торпеда «Посейдон» будет носителем особо мощных боеприпасов особого калибра. Их разработка давно ведется на основе советских документов, и испытания начнутся вот-вот и завершатся в максимально короткие сроки.

«Нужно сделать так, чтобы при любом развитии ситуации Соединенные Штаты знали, что их страна может исчезнуть с лица земли. Москве нужно четко заявить, что бить будем по каньонам, разломам. Во вторых, сообщить, что ракета «Калибр-М» будет переформатирована из ракеты средней дальности в крылатую ракету межконтинентального радиуса действия. Выпускать такие ракеты массово с установкой на мобильных наземных носителях», - отметилВоенный эксперт уточнил, что производство этого вида оружия не требует колоссальных затрат. А носители могут быть как на базе комплекса «Искандер», так и на основе скрытых платформ типа грузовиков или железнодорожных комплексах.

«А если США объявят о выходе из моратория по испытанию ядерного оружия, тогда нам тоже нужно объявить об этом. Создать мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы Штатам неповадно было мявкать, хрюкать и пукать», - резюмировал доктор военных наук.

Договор РСМД от 1987 года не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из ДРСМД. Президент России Владимир Путин пообещал зеркальный ответ.