Военный аналитик: США беззащитны перед массированным ядерным ударом

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Заместитель президента РАРАН в эфире НСН назвал истории американских СМИ об уязвимости перед российскими МБР выколачиванием денег на обновление ПРО.

У США нет системы, которая смогла бы отразить удар сразу несколькими баллистическими ракетами. Поэтому малой доли МБР сухопутного и подводного базирования достаточно, чтобы полностью уничтожить США. К такому выводу пришли аналитики американского журнала The National Interest. Как утверждают журналисты, США могут принять соответствующие программы, дать гарантии безопасности, но это не заставит здравомыслящих людей поверить в то, что система на 100% остановит боеголовки, которые летят со скоростью, в 20 раз превышающую скорость звука. При этом, как подчёркивает издание, у гиперзвукового «Авангарда» ещё больше шансов осуществить удар, поскольку они летят через верхнюю атмосферу, а не через космическое пространство.

Заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН предположил, что такие заявления со стороны США нужны, чтобы выбить деньги на создание новой системы ПРО.

«Да, нынешняя система ПРО обеспечивает прикрытие от одиночных баллистических ракет – не более того. Групповой ракетный удар она отразить не сможет. Когда речь идёт о массированном ударе, её эффективность нулевая. Поэтому американцы стремятся, чтобы их система ПРО могла отражать групповые удары. Для этого они выколачивают деньги. А для этого нужно всех испугать, особенно глупую и неумную американскую общественность, будто они беззащитны от российского ядерного удара», - отметил аналитик.

По словам Константина Сивкова, даже в случае массированного ядерного удара США не будут полностью уничтожены.

«Боевой и численный состав российских ядерных сил, как и американских, 100%-ое уничтожение страны не обеспечивает. Это приведёт к чудовищным жертвам среди мирного населения, огромным экономическим потерям, но страна уничтожена не будет. Вот во времена СССР в конце 80-х – начале 90-х годов было возможно 100%-ое уничтожение всего живого на планете. Сейчас такого нет. Сегодня с каждой стороны всего лишь 1400 боеголовок, которые приведут к похолоданию в определённых регионах, изменениям климата на некоторое время, будут зоны радиоактивного заражения», - пояснил доктор военных наук.

В то же время Константин Сивков подчеркнул, что в настоящий момент США готовятся к ядерной войне с Россией, поскольку только так смогут её уничтожить. План Вашингтона, убеждён эксперт, заключается в размещении ракет средней и меньшей дальности около РФ, чтобы нанести удар по командным пунктам, которые управляют стратегическим оружием. Исходя из этого, Константин Сивков вновь предложил создать супермощные боеприпасы, поскольку только они заставят США сесть за стол переговоров.

«Чтобы создать условия, при которых ядерная война станет бессмысленной, нам необходимо создание супермощных боеприпасов, которые способны уничтожить планету, инициировав взрыв супервулкана. Этот боеприпас спасёт цивилизацию от ядерной войны, потому что тогда американцы сядут за стол переговоров, будут добиваться уничтожения этих боеприпасов, мы им можем выставлять и, в конце концов, на чём-нибудь сойдёмся. Супермощный ядерный боеприпас – это не инструмент ведения ядерной войны. Это инструмент заставить американскую элиту сесть за стол переговоров. Это сообщество нежити, по-другому их нельзя назвать, понимает только чудовищную силу. Ничего другого они не понимают. Их надо поставить перед угрозой их личного физического уничтожения. Тогда они сядут за стол переговоров», - заключил в эфиреСивков.

Напомним, ранее Константин Сивков рассказал, как может начаться ядерная война между РФ и США. По его словам, перед этим предстоит пережить длительный период ведения боевых действий при помощи обычного оружия. В этот момент напряжённость отношений будет увеличиваться. Эксперт выразил уверенность в том, что перед ядерным ударом Вашингтон отзовёт посла и представителей дипмиссии из России.