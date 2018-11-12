Создание военной базы США в Грузии не потребует новых ответных мер от РФ

Владислав Шурыгин рассказал НСН, какие меры защиты своих интересов есть у России близ границ с Грузией.

Военный аэродром на базе Вазиани около Тбилиси намерены построить вооружённые силы США в Грузии, сообщает «Взгляд». С такой инициативой выступил командующий транспортным командованием ВС США генерал Стивен Лайонс, посещающий республику.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН заявил, что России есть, чем ответить на эти действия. По его словам, нет необходимости в дополнительных мерах, так как достаточно уже имеющихся российских вооружений в этом регионе (слушайте аудио).

«Постоянное базирование около наших южных границ американцев — это вещь, которую мы не можем не учитывать, особенно в нынешней обстановке. Последний раз они базировались в Канте, но там были только самолётозаправщики и транспортники, которые обеспечивали работу американцев в Афганистане. Сейчас речь идёт о том, чтобы создать аэродром, на котором может базироваться боевая авиация. Конечно, мы должны на это как-то реагировать. Возможностей противопоставить что-то у нас более чем достаточно. Начиная с того, что у нас уже там размещены наши новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400, и кончая тем, что у нас там достаточно крупная в Южном военном округе группировка ВКС. Поэтому специально что-то делать, я считаю, нет смысла», — заявил Шурыгин.

Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что Россия может предоставить своим «агрессорам» немало сюрпризов в случае внезапного размещения американских ракет средней дальности в Европе при выходе Вашингтона из ДРСМД.