Конкретные меры без конкретики. ЕС передал РФ «ясное послание» по Азовскому морю

Глава дипломатии ЕС пригрозила «конкретными» мерами из-за сложившейся ситуации в регионе.

Евросоюз в понедельник, 19 ноября, обсудил конкретные меры, которые могут быть приняты из-за ситуации в Азовском море. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во время пресс-конференции в Брюсселе. Она отметила, что Москве было передано «ясное послание», чтобы изменить ситуацию.

«Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что [проверки судов] прекратятся. И мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине конкретными мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными. Мы это обсуждали сегодня», - цитируют слова Могерини РИА Новости.

Министры иностранных дел Евросоюза убеждены, что ситуация в Азовском море вредит не только экономике Украины, но и кораблям, которые идут под флагами стран ЕС.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась 25 марта, когда пограничники Незалежной задержали российского судно «Норд». На борту находились десять членов экипажа. Капитан до сих пор удерживается на Украине. Позже Госпогранслужба Незалежной сообщила о задержании 15 судов за заходы в порты Крыма, не раскрыв при этом принадлежность кораблей.

ранее в эфире отметил , что ситуация в Азовском море будет обостряться.

«Возникла зона противоречий, потому что России нужно этот мост защищать (имеется в виду Крымский мост – примечание НСН), и она подтягивает в Азов военно-морские и армейские силы. Так что острота и напряженность в этом районе будет нарастать. Чтобы разрешить ситуацию необходимо создать совместную комиссию, которая займется выработкой соответствующих правил по прохождению судами России и Украины, а также иностранными торговыми судами Керченского моста. Если этого сейчас не сделать, то противоречия перейдут в военный конфликт. Украина обратится к своим гарантам - США, Великобритании и НАТО, чтобы они вошли в Азовское море», - отметил политолог.

Однако вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН опроверг вероятность войны в Азовском море.

«Мы не пропустим корабли НАТО через Керченский пролив. И вопрос будет закрыт. В пасть зверю они не полезут. Зачем им туда идти, чтобы быть обреченными сразу после прохода пролива? Это утопия. Азовское море – мелководное. Никаких боевых действий там вести уже нельзя. Во времена запорожцев были шлюпки, а сейчас корабли, обладающие оружием, в сотни раз перекрывающим расстояние Азовского моря. Они даже в Чёрное море входят и выходят сразу. Потому что это тоже внутреннее море и задерживаться в нем не надо», - подчеркнул Святашов.

Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для Украины. Такая реакция последовала на сообщение о задержании 15 судов. Однако бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов в эфире НСН посчитал инициативу сенатора незаконной.