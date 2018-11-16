Экс-начальник штаба ВМФ: Закрытие Азовского моря Россией незаконно

Бывший начальник штаба ВМФ России в эфире НСН отметил, что закрытие Азовского моря для прохода Украинских судов нарушает нормы международного морского права.

В Совфеде не исключили перекрытие Азовского моря для всех украинских плавсредств. Об этом написал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook. Такая мера может стать ответом на задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма. Клинцевич счёл это «явным беспределом». Как подчеркнул сенатор, Россию толкают к резким ответным действиям.

в эфирезаявил, что перекрытие Азовского моря будет незаконным.

«Я думаю, он, наверное, поторопился. В соответствии с нормами международного морского права такой возможности нет. Это будет нарушением норм международного морского права. Такого прецедента без объявления блокады или войны не бывает. Другое дело, что с учётом провокационных действий украинских властей можно организовать досмотр судов, которые будут заходить, ну и определённый порядок прохода под мостом в том числе военных кораблей, ссылаясь на провокационные действия украинских властей»,- отметил Селиванов.

Напомним, раннее в Госпогранслужбе Украины рассказали, что на данный момент задержано 15 судов. Это произошло из-за захода в порты Крыма. В ведомстве также отметили, что наблюдают ещё за 940 «судами-нарушителями». На данный момент остаётся неизвестным, сколько кораблей принадлежат России. Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН посчитал, что РФ ужесточит позицию из-за задержания судов.