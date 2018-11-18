Вице-адмирал: Ради Украины в «пасть зверю» НАТО не полезет

РИА Новости

Украинский политолог Олег Соскин и вице-адмирал ВМФ РФ Петр Святашов поспорили в эфире НСН о войне России с Украиной в Азовском море.

Перекрытие Россией Азовского моря спровоцирует открытый вооруженный конфликт с Украиной. Такого развития событий не исключил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. По мнению генерала, Запад может помочь Киеву только в дипломатической и экономической формах. Заводить свои войска на Украину НАТО не станет, потому что не хочет перерастания конфликта в «третью мировую».

Как заявил в эфире НСН бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин, обострению проблемы Азовского моря поспособствовал Керченский мост. Политолог отметил, что данного моста не было во время заключения соглашения по Азовскому морю, поэтому документ требует существенной доработки.

«Возникла зона противоречий, потому что России нужно этот мост защищать и она подтягивает в Азов военно-морские и армейские силы. Так что острота и напряженность в этом районе будет нарастать. Чтобы разрешить ситуацию необходимо создать совместную комиссию, которая займется выработкой соответствующих правил по прохождению судами России и Украины, а также иностранными торговыми судами Керченского моста. Если этого сейчас не сделать, то противоречия перейдут в военный конфликт. Украина обратится к своим гарантам – США, Великобритании и НАТО, чтобы они вошли в Азовское море. Она имеет право это сделать, потому что Россия не спрашивала Киев, когда строила мост», - заявил собеседник агентства.

По мнению политолога, при первом же военном столкновении будет поднят вопрос на Совбезе ООН. Тогда «Украину признают жертвой, а в Азов пойдет эскадра НАТО».

«Или же Украина может сдать в концессию два порта на Азове – Мариуполь и Бердянск. Один – Великобритании, другой – США. Естественно, они будут свои порты защищать. То есть туда зайдут военные корабли и там будут созданы военно-морские базы, как на Филиппинах и Окинаве», - не исключил Олег Соскин.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов не согласился с мнение украинского эксперта. В беседе с НСН вице-адмирал напомнил, что Азовское море – внутреннее, по договору использовать его водные и рыбные ресурсы могут только Россия и Украина. А запрет на присутствие в Азове иностранных военных судов прописан в документе отдельным пунктом.

«Керченский пролив сейчас принадлежит России. Раньше он был советским, а потом украинским, когда Крым входил в состав союзной республики. Как бы Украина ни старалась, ей придется запрашивать разрешение у России. Ни один корабль или судно без согласия РФ не может пройти в Азовское море», - пояснил собеседник агентства.

Святашов добавил, что НАТО ради Украины не станет воевать с Россией. И уж тем более не будет загонять «эскадру» в «пасть зверю».

«Натовцы тоже не глупые люди и из-за пустяка воевать не будут. Пусть Киев сдает в аренду свои порты. Но мы не пропустим корабли НАТО через Керченский пролив. И вопрос будет закрыт. В пасть зверю они не полезут. Зачем им туда идти, чтобы быть обреченными сразу после прохода пролива? Это утопия. Азовское море – мелководное. Никаких боевых действий там вести уже нельзя. Во времена запорожцев были шлюпки, а сейчас корабли, обладающие оружие, в сотни раз перекрывающим расстояние Азовского моря. Они даже в Черное море входят и выходят сразу. Потому что это тоже внутреннее море и задерживаться в нем не надо», - заключил вице-адмирал Святашов.

15 ноября в Госпогранслужбе Украины заявили о задержании 15 судов за заход в крымские порты. Также в службе заявляли, что «в поле зрения пограничников» находится около 940 «судов-нарушителей». Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН назвал эту ситуацию провокацией. В Совфеде не исключили, что Россия вовсе перекроет Азовское море для украинских судов.