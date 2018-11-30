Катастрофа XXI века. Трамп и Путин не встретятся на саммите в Аргентине

В Госдепе посчитали решительным сигналом решение президента США не проводить переговоры с российским лидером.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Такое решение американский лидер принял из-за ситуации с задержанием украинских кораблей, которые российские пограничники задержали в Керченском проливе из-за нарушения госграницы РФ. В качестве основной претензии глава Соединённых Штатов обозначил то, что украинские моряки и корабли не вернулись на родину.

В то же время в Госдепе подчеркнули, что отменой встречи Дональд Трамп отправил Москве решительный сигнал, что «агрессия» недопустима. Как отметил замруководителя пресс-службы ведомства Роберт Палладино, Вашингтон добивается возвращения моряков.

«Сообщения президента в Twitter по этому вопросу совершенно ясны, мы добиваемся возвращения украинских моряков и кораблей», - уточнил Палладино.

В то же время в Кремле с сожалением отнеслись к отмене встречи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако Глава России Владимир Путин «готов к новым контактам» с американским коллегой. Таким образом, как уточнил Песков, обсуждение серьёзных вопросом международной и двусторонней повестки дня «откладывается на неопределённое время».

Ранее научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в эфире НСН предположил, что решение Трампа пойдёт ему на пользу во внутренней политике.

«Отмена встречи играет на руку Трампу с точки зрения внутренней политики и для демократов, и для республиканцев, которые традиционно выступают против того, чтобы Трамп вёл какие-то личные переговоры с российским президентом. Если вспомнить встречу, которая состоялась летом, после неё Трамп был подвергнут достаточно жёсткой критике со стороны конгрессменов, и тех, и других. Потому что антироссийская позиция — один из немногих элементов консенсуса в американской политической жизни сейчас. А насчёт личных мотивов Трампа, я бы не делал пока каких-то выводов, надо подождать. Но на внутренней политике это скажется в положительном ключе для американского президента», - отметил политолог.

В свою очередь,в эфире посчитал отмену встречи Трампа и Путина катастрофой XXI века.

«Если же это его окончательное решение, то, мне кажется, это огромная ошибка. Даже во времена “карибского” кризиса лидеры двух крупнейших стран мира встречались и вели диалог, чтобы предотвратить третью мировую войну. Трамп (возможно, под влиянием американского истеблишмента) хочет унизить Россию. Показать, что именно Запад решает, хочет ли он разговаривать, или не хочет. Эта безумная тактика ведет к тому, что Россия теперь будет договариваться с Турцией, с Китаем, другими странам, и ее поведение останется прежним. Это не политика XXI века, это катастрофа», - заключил в эфире НСН Рар.

Встреча Путина и Трампа должна была пройти 30 ноября во время саммита F20 в Аргентине. Напомним, украинские моряки задержаны по делу о нарушении госграницы РФ. Как уточнили в ФСБ России, экипажи кораблей отказались останавливаться, поэтому пограничникам пришлось применить оружие. В результате трое украинских военных были ранены, но им оказали медицинскую помощь.