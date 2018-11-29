Рар: Отказ Трампа от встречи с Путиным — трагическая ошибка

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-2: Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. «Исходя из того факта, что суда и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал Трамп. «Я с нетерпением ожидаю значимого саммита снова, как только эта ситуация будет урегулирована», — добавил он.

Ну, во-первых, Трамп еще может передумать. Если же это его окончательное решение, то, мне кажется, это огромная ошибка. Даже во времена «карибского» кризиса лидеры двух крупнейших стран мира встречались и вели диалог, чтобы предотвратить третью мировую войну. Трамп (возможно, под влиянием американского истеблишмента) хочет унизить Россию. Показать, что именно Запад решает, хочет ли он разговаривать, или не хочет. Эта безумная тактика ведет к тому, что Россия теперь будет договариваться с Турцией, с Китаем, другими странам, и ее поведение останется прежним. Это – не политика XXI века, это катастрофа: отказываться от диалога, унижать другого из-за того, что у кого-то там высшая мораль. Это трагическая ошибка, мир сошел с ума.

Топ-2: Меркель призвала Киев сохранять «умный» подход к ситуации в Керченском проливе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к украинской стороне с призывом сохранять «умный» подход к ситуации с задержанием украинских военных в Керченском проливе. Она также сказала, что немецкая сторона вместе с Францией готова к работе в нормандском формате, выразив сожаление в связи с незначительными успехами такого рода деятельности.

Меркель абсолютно права в отличие от многих других политиков, которые думают, что Россию можно заставить делать то, что хочет Запад. Меркель понимает, что это невозможно. В данной ситуации она видит Германию в роли арбитра. Думаю, канцлер имеет довольно точную информацию о том, что происходит в Азовском море, понимает, что украинская сторона хочет милитаризировать этот регион. Также она понимает, что если это произойдет, это, фактически, будет означать новый конфликт в Европе, от которого сама Европа ничего не выиграет, только проиграет. Я думаю, что это очень трезвое и правильное заявление, надеюсь украинская сторона прислушается.

Топ-3: Украина намерена добиться закрытия Босфора для России

Украина намерена добиться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей из-за инцидента в Азовском море. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Думаю, что это безумное заявление! Во-первых проход через Босфор пережил очень много кризисов, и запретить России использовать его – значит развязать третью мировую войну. Москва зависит от этого пролива: через него идут танкеры с нефтью, газом во многие страны мира. Россия этого просто не позволит, да и, я думаю, что Турция на это не пойдет. Сейчас у Турции (не побоюсь сказать) стратегические отношения с Россией ближе, чем с Западом. Так что отдельные заявления некоторых украинских политиков просто говорят о том, что в Киеве потеряно понимание того, что такое стратегия.





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