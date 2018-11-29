Американист: Для Трампа отмена встречи с Путиным — внутриполитическая игра

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Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН объяснил НСН, что антироссийская позиция осталась одной из немногих, объединяющих демократов и республиканцев.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом он написал в своём Twitter. Причиной тому, по его словам, послужил инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе:

«Основываясь на фактах, что корабли и моряки не были возращены Россией на Украину, я принял решение, что было бы лучше для всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал Трамп.

Отмена встречи — в интересах американского лидера, если говорить о внутренней политике, заявил НСН научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын. При этом однозначно судить о личных мотивах Трампа, он посчитал преждевременным.

«Отмена встречи играет на руку Трампу с точки зрения внутренней политики и для демократов, и для республиканцев, которые традиционно выступают против того, чтобы Трамп вёл какие-то личные переговоры с российским президентом. Если вспомнить встречу, которая состоялась летом, после неё Трамп был подвергнут достаточно жёсткой критике со стороны конгрессменов, и тех, и других. Потому что антироссийская позиция — один из немногих элементов консенсуса в американской политической жизни сейчас. А насчёт личных мотивов Трампа, я бы не делал пока каких-то выводов, надо подождать. Но на внутренней политике это скажется в положительном ключе для американского президента», — заключил Кислицын.

Добавим, что Дональд Трамп также выразил надежду на встречу с Путиным, как только разрешится ситуация с украинскими кораблями. Напомним, три судна Украины были задержаны в территориальных водах России в районе Крымского моста. Экипаж кораблей был арестован на два месяца, а судна ВМС Украины находятся в порту Керчи. В свою очередь в Кремле отреагировали на отмену встречи Путина и Трампа: пресс-секретарь президента заявил, что пока не получал официальной информации. В случае подтверждения отмены, по его словам, у российского лидера освободится пара часов для других встреч на полях саммита.