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Избавиться или модифицировать. США хотят лишить Россию ракеты 9М729

7 Декабря 2018 в 08:09
Избавиться или модифицировать. США хотят лишить Россию ракеты 9М729

Вашингтон выдвинул РФ два условия для сохранения ДРСМД.

США озвучили условия России для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне потребовали отказаться от ракеты 9М729 (по западной квалификации она называется SSC-8). В Соединённых Штатах уверены, что радиус её действия составляет от 500 до 5500 километров, что нарушает соглашение. Об этом рассказала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон во время телефонного брифинга. По её словам, другой вариант сохранения ДРСМД – модификация ракеты 9М729 до соответствия документу.

Ещё в октябре заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что ракета с индексом 9М729 «никогда не испытывалась на дальность, запрещённую договором», сообщает ТАСС. Более того, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее в эфире НСН посчитал претензии США по ракете необоснованными.

«Мы передали американской стороне все данные по испытанию этой ракеты 9М729, поэтому их претензии не обоснованы по поводу именно этой ракеты. Я считаю, что господину Помпео и всем специалистам нужно как следует разобраться в претензиях по нарушению якобы нашей страной договора и подходить более ответственно к этим серьезнейшим [соглашениям], на основе которых сегодня держится весь мир. Такие заявления неправильные», - пояснил депутат.

Судьба договора РСМД может решиться в постели
В свою очередь, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин в эфире НСН неоднократно заверял, что «чрезвычайно высока вероятность того, что стороны не выйдут из договора».

В то же время главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН предположил, что ДРСМД уже давно потерял военный смысл.

«Какая нам разница, есть договор РСМД или нет, если американский эсминец, находясь в территориальных водах Эстонии, запустив крылатые ракеты морского базирования, добивается поражения цели в Петербурге через 20 минут. С военной точки зрения, на мой взгляд, этот договор смысл полностью потерял, и сейчас его значение чисто политическое», - Мураховский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из ДРСМД, обвинив Россию в несоблюдении соглашения. Позже он призвал включить в договор Китай. 5 декабря госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео во время пресс-конференции призвал Москву вернуться к исполнению договора в течение 60 дней. В противном случае, он пообещал выход США из ДРСМД.

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