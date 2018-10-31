Идее Лукашенко о миротворцах в Донбассе приписали психотерапевтический эффект

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Белорусский политолог рассказал НСН, почему на практике мечтам Лукашенко сбыться не суждено.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением о введении совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбасс. Как сообщает РИА Новости, при этом он выразил готовность Минска взять на себя контроль над российско-украинской границей, а также сопровождение выборов в Донбассе. Также белорусский лидер подчеркнул, что необходимым для урегулирования конфликта моментом является привлечение к переговорам США.

Белорусский политолог Юрий Шевцов в эфире НСН объяснил, что помешает исполниться планам Лукашенко по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Лукашенко остаётся при прежней своей позиции. Он готов отправить своих военных в качестве миротворцев в Донбасс, однако миротворцы, как известно, вводятся только при согласии двух сторон конфликта. Если будет согласие Донецка и Луганска на их ввод, тогда они могут войти. Но этого согласия быть не может, потому что для них неприемлемы требования Украины того, что миротворцы должны перекрыть границу республик с Россией», — объяснил Шевцов.

Слова Лукашенко, по его мнению, носят дипломатический характер, и хоть на практике вряд ли возымеют успех, способны снизить градус вокруг донбасского конфликта.

«Поэтому это предложение Лукашенко надо рассматривать как один из дипломатических шагов, которые могут иметь значение не практическое, а психологическое. Они работают в пользу тех, кто стремится понизить степень ожесточённости противостояния в конфликте вокруг Донбасса», — заключил политолог.

Ранее Лукашенко озвучил другое громкое заявление, в котором призывал решать проблему Донбасса три славянских народа — украинский, белорусский и русский. Однако политолог Александр Зимовский тогда заверил НСН — белорусский президент сам не верит в возможность примирения путём единения «братских народов».