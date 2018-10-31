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Политика

Сенатор: Идея Лукашенко о миротворцах в Донбассе требует детализации

31 Октября 2018 в 19:45
Сенатор: Идея Лукашенко о миротворцах в Донбассе требует детализации
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов рассказал НСН о важности продолжения диалога по установлению мира в регионе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отправить в Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ. Выступая в среду на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, он указал этот вариант в качестве возможного решения конфликта в регионе. По его словам, в состав этой миссии могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые вносили посильный вклад в его разрешение, пишет РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что важно определить полномочия миротворцев в зоне конфликта.

«Тема миротворцев и разведения воюющих сторон известна, Россия поддерживает такой вариант. Предложение Лукашенко нужно рассматривать в этом контексте. Вопрос не в том, кто конкретно осуществляет миротворческую миссию, а какие полномочия у нее должны быть. Если это один из вариантов того, что предлагаем мы, то есть развести враждующие стороны, начать мирный процесс и диалог, тогда это может рассматриваться как вариант. Мы исходим из позитивного варианта, что белорусский президент ищет вариант, который бы позволил разрешить мирным путем этот конфликт, который соответствует, в том числе и нашей позиции. Тут важно знать детали. А сама по себе идея миротворческой миссии вполне приемлема», - сообщил он.

Киев в свою очередь добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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