Политолог: Лукашенко сам не верит в единство трёх народов в контексте Донбасса

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Александр Зимовский рассказал НСН, почему лидер Белоруссии решил затронуть больную для Минска и Киева тему на встрече с Порошенко.

Конфликт в Донбассе должны разрешить три братских народа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Гомеле, пишет информационное агентство «Белта». При этом он отметил, что было бы преступлением оставить неразрешённым конфликт своим потомкам.

«Здесь мало договориться России и Украине. Потеряно доверие друг другу. Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно, и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы, но только ради одного – ради мира. Эту проблему должны решить мы — три славянских народа. Это наша беда. Не европейцы, не американцы, не кто-то другой, а именно мы должны решить её, чтобы она не была заморожена по примеру других, некогда горячих точек на постсоветском пространстве. Запомните, мы не напрашиваемся к кому бы то ни было на роль миротворца», — подчеркнул Лукашенко.

Слова белорусского лидера стали красивой фразой, которую растащили на заголовки СМИ, но в реальности они ничего не решают, заметил в беседе с НСН политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский. Более того, сам Лукашенко прекрасно это понимает.

«Можно говорить, что это была яркая фигура речи Лукашенко, но по большому счёту за этим ничего не стоит. Потому что при нынешней власти в Киеве разговор о возобновлении отношений на уровне наших братских народов просто невозможен. И я думаю, что Лукашенко и сам это понимает», — заметил Зимовский.

В рассуждениях о единстве славянских народов, в частности России и бывших республик СССР, белорусский лидер не одинок, и частично пытается развить тему, затронутую своим российским коллегой, добавил политолог. Что, впрочем, не мешает ему получать свою выгоду от экономических контактов с Киевом, даже тех, что приносят прибыть за счёт войны.

«Лукашенко в известной степени повторяет тезис Владимира Путина. Российский президент не раз говорил, что у России нет никаких трений и проблем с украинским народом. При этом, конечно, украинская нынешняя элита выводится за скобки. Поэтому можно сказать, что Александр Григорьевич развил тему. Во-вторых, конечно, слова Лукашенко несколько выпадают из контекста, потому что собственно между народами нет никаких противоречий. Мы, к сожалению, наблюдаем на Украине гражданскую войну, но это их внутреннее дело. Хотя мы все за украинцев очень переживаем, Беларусь даже на этой войне и наживается, в хорошем смысле — грех не получить какие-то дивиденды от конфликта, особенно экономические, если деньги идут», — заключил Зимовский.

Напомним, в июле этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился национализировать Оршанский авиаремонтный завод, на котором, как рассказал Александр Зимовский НСН, производится ремонт военной техники Украины, пострадавшей в результате обстрелов в Донбасее.