Госпереворота не будет. Эксперт описал сценарии протеста «жёлтых жилетов» во Франции

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН рассказал НСН, что может стать худшим вариантов для действующей французской власти.

Во Франции власти опасаются государственного переворота в связи с протестной активностью «жёлтых жилетов». Об этом сообщает французская газета Le Figaro. По данным правоохранителей, в ближайшую субботу протестующие намерены выйти к Елисейскому дворцу.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН развеял опасения французских властей и рассказал, какие сценарии развития событий ожидают Пятую республику, если к протестам присоединятся более радикально настроенные активисты.

«Конечно, это не означает государственного переворота. Другое дело, что это опять может вылиться в побоище, беспорядки, битьё витрин и прочее. Если к “жёлтым жилетам” примкнут другие протестующие — а уже стали волноваться лицеисты, здесь же и часть профсоюзов, студенты — то это может привести к серьёзному политическому кризису. Это потребует, конечно, если не отставки Макрона, никуда он не уйдёт, то смены кабинета министров или досрочных парламентских выборов. Это крайний сценарий, но если ситуация зайдёт в тупик, то эти два варианта могут быть», — заметил Фёдоров.

Власти боятся повторения событий минувшей субботы, когда протестующие устроили ряд погромов на центральных улицах Парижа — были разбиты витрины, банки, поджигались автомобили. По мнению эксперта, из этих событий будут вынесены уроки, и не исключено привлечение военных к охране порядка.

«Я думаю, президент готовится, надеясь на силовиков. Они извлекли уроки, и будут по-другому блокировать погромщиков. Говорилось о возможности привлечения военных для охраны объектов. Все силы полиции по всей Франции уже задействованы, может, задействуют и военных», — отметил собеседник НСН.

Наихудшим вариантом для правительства и Макрона может стать общенациональная забастовка, к которой уже призывают французов отдельные радикалы, добавил Фёдоров.

«Некоторые профсоюзы и критические силы уже говорят о проведении общенациональной забастовки в знак несогласия с политикой правительства и курсом Макрона. Если это им удастся, это будет сильный удар по властям, который потребует более мощной реакции. Ситуация взрывоопасна, предстоящая суббота покажет, что будет дальше», — заключил эксперт.

Протесты во Франции начались 17 ноября из-за повышения цен и налогов на бензин и дизельное топливо. После событий минувшей субботы правительство приняло решение ввести мораторий сроком на полгода на увеличение тарифов, а президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отказе от идеи роста налога в 2019 году. Несмотря на это, протестующие назначили следующую дату забастовок — 8 декабря.