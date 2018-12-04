«Жёлтые жилеты» взяли Париж

Власти Франции признали поражение от «желтых жилетов» - участников массовых выступлений протеста, которые не прекращаются на протяжении нескольких недель.

Поводом к их началу стало намерение кабинета министров продолжить повышение цен на топливо. Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о введении шестимесячного моратория на рост цен на бензин и дизельное топливо. Введение моратория было одним из требований «желтых жилетов». За время их протестных акций погибли несколько человек, пострадали более ста. Самые ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией произошли в Париже. Протестующие поджигали и громили здания и автомобили, совершали грабежи. Серьезно пострадала Триумфальная арка - на ней нарисовали граффити с призывом к отставке с поста президента Эммануэля Макрона. «Никакие налоги не стоят единства общества», - сказал премьер-министр, добавив, что «услышал гнев французов».

К вящему изумлению французских властей движение «желтых жилетов», несмотря на отсутствие формальных лидеров, снискало широкую поддержку населения страны, - отмечает «Газета.ру». По оценке французской прессы, речь идет о как минимум десяти миллионах французов с ежемесячным доходом около 1700 евро на человека (это около 130 тысяч рублей в пересчете по курсу ЦБ РФ на 05.12.2018). За последний год стоимость дизельного топлива (а именно автомобили с двигателями на «тяжелом топливе» особенно популярны во Франции) выросла на 23% благодаря в том числе налогам, введенным за время президентства Эммануэля Макрона. А на следующий год было запланировано дальнейшее повышение - на дизель еще на 6,5 евроцента за литр (4 рубля 92 копейки).

Получается, что возмущение французов, достигшее масштабов небывалого бунта, вызвано ожидаемым ростом цен на топливо менее чем на 5 рублей за литр. В России с начала года цены на бензин выросли не меньше, чем во Франции, и продолжат рост в следующем году – этого не отрицают ни в правительстве, ни в нефтяных компаниях. Более того, рост цен заложен в самом соглашении между кабмином и ВИНКами, призванном сдержать этот самый рост. Если в начале года бензин Аи-95 стоил около 35 рублей за литр, и при недельном расходе 70 литров ежемесячные затраты на топливо выходили в 9800 рублей, то к концу года ценник на АЗС вырос до 45 рублей, а где-то и выше, и в месяц стало выходить уже 12600 рублей. Ошибки президента Макрона и его кабинета министров стоило бы учесть…

Всеволод Нерознак