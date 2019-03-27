Главный оппонент. Порошенко замахнулся на фигуру иного калибра

ФОТО: МИД Франции

Эксперты НСН оценили противостояние Порошенко и Путина до и после украинских выборов.

Главным оппонентом на выборах президента Украины назвал российского лидера Владимира Путина действующий глава Незалежной и кандидат на второй срок Пётр Порошенко. Делая громкое заявление в эфире телеканала ICTV, он подчеркнул, что единственный сегодня не боится об этом открыто говорить.

«Мой оппонент... я этого не стесняюсь и говорю это открытым текстом, единственный, потому что остальные боятся это делать... мой оппонент — Путин», — заверил Порошенко.

Кроме того, он назвал и своего основного союзника — украинский народ. Всё, что ослабляет сегодня Украину, отметил Порошенко, делает сильнее российского лидера, а потому — «сегодня выбор — или мы за Украину, или мы за Россию».

Это уже не первый раз, когда украинский лидер использует в своей предвыборной риторике имя российского президента. Не так давно Порошенко прокомментировал слова Путина о том, что «с нынешними киевскими властями каши не сваришь». Тогда он категорично заявил, что варить кашу с Путиным не собирается.

Однако здесь нет интереса в первую очередь у российской стороны, отметил в эфире НСН гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссёр, народный артист России Карен Шахназаров. Более того, разные масштабы личностей не позволяют поставить в один ряд Путина и Порошенко, убеждён режиссёр.

«Владимиру Владимировичу не имеет никакого смысла “варить кашу” с Петром Алексеевичем. Хотя бы потому, что Владимир Владимирович уже завоевал свое место в мировой истории, а Пётр Алексеевич, как говорится, канет в Лету, как только уйдет с поста президента. Это фигуры совсем разного калибра и понятно, что ни до чего с Петром Алексеевичем сегодня уже не договориться», — констатировал Карен Шахназаров.

Противостояние Порошенко с Путиным только набирает обороты, заметил в эфире НСН представитель другой стороны, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин. По его мнению, если Порошенко удастся переизбраться на второй срок президентства, он заварит «кашу» на крови.

«Российский лидер настроен очень жёстко по отношению к Порошенко, который нацелен на тотальную войну с РФ. Всё же просто: нужно посмотреть, кому и в России, и на Украине война принесла самые большие дивиденды. Это Порошенко и его окружение. Он стал долларовым миллиардером, а также вывез всё своё семейство. А здесь убивают украинцев. Поэтому он знает, что если он станет президентом, то должен будет развязать ещё более кровавую бойню. Она принесет ему уже не миллиарды, а десятки миллиардов долларов. К тому же Порошенко знает, что США заинтересованы в этой войне. Им важно обессиливать Россию, Владимира Путина и Кремль. Если начнётся тотальная война между Россией и Украиной, то Порошенко будет варить уже «кровавую кашу», — отметил собеседник НСН.

Пока шансы на то, что Пётр Порошенко вновь займёт президентское кресло, невысоки, если верить рейтингам кандидатов. В рейтингах кандидатов лидирует шоумен Владимир Зеленский, на прошлой неделе его рейтинг перевалил за 30%. На второй строчке — действующий президент Пётр Порошенко, на третьей — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. При этом антирейтинг действующего президента остаётся стабильно высоким — не готовы поддержать Порошенко ни при каких условиях около 50% респондентов.