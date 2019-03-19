Шахназаров: Путин и Порошенко - фигуры разного калибра

Топ-1: На 94-м году ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
«Марлен Мартынович Хуциев – безусловно, выдающийся мастер советского кино. Создатель таких фильмов, как «Июльский дождь», «Застава Ильича». Эти две картины стали знаменем так называемых шестидесятников, «оттепели». Конечно, они навсегда останутся в нашей кинематографической, да и политической истории»,- подчеркнул Карен Шахназаров в беседе с НСН.
Топ-2: Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
«Владимиру Владимировичу не имеет никакого смысла «варить кашу» с Петром Алексеевичем. Хотя бы потому, что Владимир Владимирович уже завоевал свое место в мировой истории, а Петр Алексеевич, как говорится, канет в Лету, как только уйдет с поста президента. Это фигуры совсем разного калибра и понятно, что ни до чего с Петром Алексеевичем сегодня уже не договориться», - констатировал Карен Шахназаров в беседе с НСН.
Топ-3: Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
«Я понимаю, что все кандидаты, которые сегодня находятся в лидерах украинской президентской гонки, так или иначе, устраивают американцев. И все они - с очевидным антироссийским направлением. Но, мне кажется, что Порошенко сегодня – наиболее «удобный» кандидат и, так или иначе, выборы завершатся победой Петра Алексеевича», - спрогнозировал в беседе с НСН Карен Шахназаров.
Топ-4: Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку в интернете за оскорбление власти
«Я вполне понимаю смысл этого закона, потому, что, действительно, в интернете, к сожалению, сейчас довольно много материалов совершенно чудовищного содержания. Другой вопрос: будет ли трактоваться любая критика власти, как оскорбляющая общество, государственные символы и институты власти. На мой взгляд, самым правильным и самым простым было бы легализовать всех, кто хочет говорить в интернете. То есть, люди должны выступать под своими фамилиями. Мне кажется, это сработало бы и для тех целей, которые этот закон преследует»,- отметил Карен Шахназаров в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.