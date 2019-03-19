Шахназаров: Путин и Порошенко - фигуры разного калибра

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, народный артист России Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: На 94-м году ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев

На 94-м году ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев. Прощание с ним пройдет в Большом зале Дома кино в четверг, 21 марта. В пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили, что начало церемонии назначено на 11 часов.

«Марлен Мартынович Хуциев – безусловно, выдающийся мастер советского кино. Создатель таких фильмов, как «Июльский дождь», «Застава Ильича». Эти две картины стали знаменем так называемых шестидесятников, «оттепели». Конечно, они навсегда останутся в нашей кинематографической, да и политической истории»,- подчеркнул Карен Шахназаров в беседе с НСН.

Топ-2: Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается «варить кашу» с Владимиром Путиным. Так он ответил на ранее высказанные слова российского лидера по вопросу взаимоотношений с Киевом. Напомним, что во время своей поездки в Крым Путин сказал, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, но с нынешними руководителями Украины Кремль не может прийти к взаимопониманию.

«Владимиру Владимировичу не имеет никакого смысла «варить кашу» с Петром Алексеевичем. Хотя бы потому, что Владимир Владимирович уже завоевал свое место в мировой истории, а Петр Алексеевич, как говорится, канет в Лету, как только уйдет с поста президента. Это фигуры совсем разного калибра и понятно, что ни до чего с Петром Алексеевичем сегодня уже не договориться», - констатировал Карен Шахназаров в беседе с НСН.

Топ-3: Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает всеукраинская общественная организация «Передовые правовые инициативы». На предстоящих выборах отдать свой голос за Зеленского готовы 34% украинцев.

«Я понимаю, что все кандидаты, которые сегодня находятся в лидерах украинской президентской гонки, так или иначе, устраивают американцев. И все они - с очевидным антироссийским направлением. Но, мне кажется, что Порошенко сегодня – наиболее «удобный» кандидат и, так или иначе, выборы завершатся победой Петра Алексеевича», - спрогнозировал в беседе с НСН Карен Шахназаров.

Топ-4: Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку в интернете за оскорбление власти

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. При обнаружении указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети интернет, генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению такой информации, в случае если она не будет удалена - по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим ее.

«Я вполне понимаю смысл этого закона, потому, что, действительно, в интернете, к сожалению, сейчас довольно много материалов совершенно чудовищного содержания. Другой вопрос: будет ли трактоваться любая критика власти, как оскорбляющая общество, государственные символы и институты власти. На мой взгляд, самым правильным и самым простым было бы легализовать всех, кто хочет говорить в интернете. То есть, люди должны выступать под своими фамилиями. Мне кажется, это сработало бы и для тех целей, которые этот закон преследует»,- отметил Карен Шахназаров в беседе с НСН.





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