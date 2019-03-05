Эксперт: Турки не обидятся на эпатажного Трампа из-за торговых льгот

Эксперт Центра изучения современной Турции рассказал НСН, почему ни Вашингтон, ни Анкара не могут позволить себе разорвать взаимоотношения.

Американский президент Дональд Трамп намерен отменить торговые льготы для Турции и Индии. Об этом он уведомил Конгресс, чем запустил 60-дневный период, по истечению которого он сможет самостоятельно предпринять такие меры, сообщает Bloomberg. Под торговыми льготами подразумевается беспошлинный импорт в США примерно двух тысяч товаров из этих двух стран. Отмечается, что Трамп пояснил свое решение относительно Турции тем, что эта страна уже не является «развивающейся, судя по уровню экономического развития».

В Турции такое решение Трампа воспримут, скорее всего, как уступку Конгрессу, заявил НСН эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. По его словам, туркам будет легко понять громкие заявления американского президента и зачем он их делает.

«Любые шаги и заявления Трампа Турцией, по большей части, рассматриваются как эпатажные, как попытка как-то договориться с Конгрессом, который занимает более радикальную позицию в отношении Турции, то есть, как попытка перетянуть канат. Такие шаги Трампа, естественно, Турцию удивляют, а с другой стороны не удивляют, потому что они знают, что такое эпатажность, у них тоже эпатажный лидер. Эрдоган тоже со сложным характером и тенденциозен. То, что касается власти конъюнктуры и ориентации на общественное настроение, в Турции эта составляющая достаточно велика, то есть они где-то могут понимать то, что делает Трамп. Естественно, они с этим не согласны, но они понимают, что в США происходят сложные процессы», — сказал эксперт.

Юрий Мавашев добавил, что ответ Турции на отмену американских льгот вряд ли будет сопоставим с экономической мощью США, и нанести какой-то ущерб экономике Штатов Анкаре будет сложно. Однако в преддверии местных выборов турецкий электорат будет пристально следить за какими-либо уступками со стороны руководителей страны, подчеркнул эксперт. Таким образом, перед президентом Турции Реджеп Тайиип Эрдоганом стоит сложный выбор.

«Турецкие избиратели будут очень внимательно следить за любыми уступками. Сейчас в Турции, в принципе, не популярны какие-то уступки. То есть политик, который будет уступать, не будет популярен. Перед Эрдоганом стоит очень сложный выбор. Ему с одной стороны нужно не ударить в грязь лицом перед избирателями, показать, что — Турция мощное государство, которое может ответить, а с другой стороны важно окончательно не испортить отношения с США», — пояснил собеседник НСН.