Пройдена точка невозврата. Эрдоган меняет отношение мира к США

Эксперт Центра изучения современной Турции рассказал НСН, чего пытается добиться президент Турции запретом на ввоз американской электроники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил запрет на ввоз в страну электроники из США, пишет Reuters. Турецкий лидер подчеркнул, что этот шаг выражает «твердую политическую позицию». Ранее произошел обвал турецкой лиры, после того как Соединённые Штаты объявили о двукратном увеличении пошлин на ввоз стали и алюминия из Турции. Президент Турции заявил о том, что американские партнеры нанесли стране «удар в спину».

Запрет Эрдогана на ввоз американской электроники можно считать, хоть и бесполезным, но первым шагом в комплексной политике турецкого лидера по изменению мирового отношения к Соединенным Штатам, заявил в эфире НСН эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

«Это начало, один из важных интересных шагов. За ним могут последовать другие. Да, это обращено к народу. Само по себе это решение кардинально что-то изменить не может. Но если будет проводиться последовательная, комплексная политика, то она возымеет определенный результат. Не в смысле, что они изменят отношение США к себе, они постепенно изменят отношение мира вместе с Россией, Китаем, Ираном. В числе других шагов решение о перспективах пребывания в НАТО. Может быть, речь зайдет о каких-то новых условиях, которые можно выдвигать. Это вопрос перспективы», — рассказал эксперт.

По его словам, в отношениях Турции и США точка невозврата уже пройдена, и какой-либо выход найти будет довольно трудно.

«В политической и экономической плоскостях света в конце тоннеля не видно. Зайти далеко, чтобы было очень трудно найти какой-либо выход, — та самая ситуация, которая есть сегодня. Уровень взаимного недоверия зашкаливает. Очень трудно это исправить», — предупредил Мавашев.

Эксперт добавил, что отношения двух стран усложняет еще и то, что Турция восприняла американские санкции как оскорбление. Учитывая, что США также вводили ограничительные меры против Северной Кореи и Ирана, отметил эксперт, в Турции приняли это как то, что их рассматривают на том же уровне. О том, что Турция необходима Соединенным Штатам, ей приходится постоянно им напоминать, сказал Мавашев.

«На протяжении последних лет, когда возникали любые трудности, всегда именно к этому апеллировала турецкая сторона, рассчитывая получить некую благосклонность, надеясь на сознательность, на разум американской стороны. Получается, что это уже не работает», — посетовал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что США готовят доклад о влиянии С-400 на использование Турцией американского вооружения. Такое распоряжение содержится в оборонном бюджете на 2019 финансовый год, который ранее подписал американский президент Дональд Трамп.