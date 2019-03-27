Эксперт рассказал о сложностях в космической программе США

кадр и м/ф "Незнайка на Луне"

Член Академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН усомнился, что за пять лет Америка сможет отправить корабль на Луну.

Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА «любыми средствами» отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс, который руководит Национальным космическим советом и курирует космическую политику США. Он заявил, что США станут первой державой, отправившей людей на Луну в XXI веке, а «первой женщиной и следующим мужчиной на Луне будут американские астронавты, которые полетят на американской ракете с американской земли».

Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в эфире НСН рассказал, что США испытывают большие трудности с разработкой проекта полета к Луне.

«Не думаю, что за пять лет. Возможно, за пятнадцать. США уже давно разрабатывают корабль и супер мощную ракету-носитель, которая могла бы его запускать. Американцы не могут определиться – будут ли они высаживаться на поверхность, будут ли они делать станцию на орбите Луны или в точке Лагранжа между Землей и Луной. В США давно разрабатывают макеты. Планируется испытать проект на орбите Земли уже в 2023 году. Но у них большая проблема с тяжелой ракетой-носителем. Они ее разрабатывают давно на базе твердотопливных ускорителей шаттла. И по надежности, эффективности и грузоподъемности там оказалось все не так просто. Поэтому последние их идеи – осуществить выход на орбиту Луны с помощью двухспусковой системы – одной ракетой вывести сам корабль на орбиту, а вторым – вывести разгонный блок с ракетным двигателем с большим баком. После этого их состыковать на орбите и полететь в сторону Луны. Сейчас, видимо, они определились, что высаживаться они на поверхность не будут», - объяснил он.

Собеседник НСН рассказал о планах России, касающихся полетов к Луне. По его словам, Россия заинтересована в участии в международной лунной станции, но проект еще не утвержден.

«У России пока нет никаких официальных планов. У нас разрабатывается универсальный корабль для орбитальных полетов и полетов к Луне. Но не для посадки. Посадка – это отдельный очень сложный проект. В последнее время Рогозин активно проталкивает идею облета Луны на модификации корабля Союз. Вариант достаточно дешевый, так как такой уже делали раньше еще в советское время. При этом имеется в виду только облет, без выхода на орбиту и без посадки. В последнее время идёт много споров по поводу такого проекта, но окончательного решения еще не принято», - добавил он.

Ранее Рогозин рассказал о планах освоения Луны с помощью роботов-аватаров. По его словам, речь идет о создании долгосрочной базы, которая будет не обитаемой, а посещаемой. Все задачи на поверхности Луны будут решать аватары. При этом глава госкорпорации не уточнил промежуток времени, который пройдет с начала пилотируемых полётов на Луну до создания там полноценной посещаемой базы.