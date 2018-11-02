Академик рассказал, когда появится окончательный вариант лунной программы РФ

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Эксперт в эфире НСН уточнил, что собственная программа освоения Луны нужна РФ, поскольку американская концепция не устроила Россию.

Концепция освоения Луны Россией будет представлена в течение двух недель. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, концепцию будут представлять Научно-технический совет госкорпорации и Российская академия наук. Как подчеркнул глава «Роскосмоса», России нужно будет не только высадиться на Луне, но и создать там полноценную базу, сообщают РИА Новости.

Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в эфире НСН пояснил, что после презентации концепции в неё ещё будут вноситься правки до утверждения правительством.

«Рогозин объявил, что эта программа вроде как близка к завершению и будет потом вынесена на обсуждение, а потом будет меняться федеральная космическая программа для её осуществления и изменения финансирования. Если она вызовет большую критику, то она будет видоизменяться, упрощаться и так далее. Окончательный вариант будет только после того, как его утвердит правительство и выделит на него финансирование. До этого момента туда могут вноситься изменения на любом уровне», - отметил эксперт.

По словам Игоря Маринина, Россия очень нуждается в прорывной программе.

«Космонавтика не только для людей на Земле существует. Она всегда была паровозом, который за собой тянул науку, разработку новых материалов. Последние годы у нас практически нет суперпроектов, на которые бы сосредотачивала все силы космическая промышленность. Страна завязла в рутинной эксплуатации МКС, снабжении её и извозом туда космонавтов, а также запуском спутников, которые нам нужны для быта. Автоматические станции у нас в проекте уже много лет откладываются. Научные станции тоже откладываются. Нашей стране нужна прорывная программа. Одно время обсуждалась экспедиция на Марс, но она оказалась очень дорогой даже для консорциума стран, которые объединились в МКС», - пояснил собеседник НСН.

В то же время Игорь Маринин особо подчеркнул, что совместная с США программа по освоению Луны не устраивает Россию.

«США сейчас ориентируются на освоение Луны и на создание базы в точке Лагранжа. Это на орбите Луны в точке между Землёй и Луной, где уравновешивается притяжение и она зависает. Уровень участия, который американцы предложили, нас не устраивает, потому что это не заинтересует наши предприятия и не вызывает приток туда молодых умов. Просто предлагается [осуществлять всё] на старых разработках. Это только трата денег для американского проекта. Поэтому была дана задача свою программу освоения Луны организовать», - объяснил в эфире НСН Маринин.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал, что создание ядерной энергодвигательной установки выведет Россию в лидеры космической отрасли и позволит освоить ближний дальний космос, в том числе Луну и Марс.