Рогозин рассказал о планах освоения Луны с помощью роботов-аватаров

Россия в рамках своей лунной программы начнет изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с «РИА Новости».

По словам Рогозина, речь идет о создании долгосрочной базы, которая будет не обитаемой, а посещаемой. Все задачи на поверхности Луны будут решать аватары. При этом глава «Роскосмоса» не уточнил промежуток времени, который пройдет с начала пилотируемых полётов на Луну до создания там полноценной посещаемой базы, отмечает RT.

Как сообщает «Свободная пресса», в сентябре Дмитрий Рогозин сообщил, что первый этап лунной программы состоится в 2021 году, а не в 2019, как планировалось ранее.

Ранее о необходимости прорывной лунной программы РФ НСН рассказал действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин.