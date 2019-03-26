Эксперт рассказал, чем «Роскосмос» заразил NASA

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Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского заявил НСН, что у NASA не осталось достойных поводов для гордости.

NASA отменило первый в истории выход в космос двух женщин. Как сообщает РИА Новости, причиной замены состава участников предстоящего выхода в открытый космос стало отсутствие на МКС скафандров нужного размера для обеих девушек.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН удивился тому вниманию, которое уделяет NASA рядовому, на его взгляд, событию. Более того, так подчёркивать гендерную принадлежность астронавта в XXI веке, по его мнению, неполиткорректно.

«А что тут исторического? Что, женщина — не человек? Два мужчины в космос выходили, это было нормально, а две женщины — это что, уже событие? На мой взгляд, это совсем не политкорректно. Это довольно странно, особенно учитывая нынешнюю американскую специфику. А дальше что будет, белый американец и афроамериканец впервые вышли в космос вместе? Потом впервые открытый гей выйдет, или что? Я думаю, по прошествии почти 60 лет с первого полёта такие рекорды выглядят довольно странными», — заявил Ионин.

Более того, подобные анонсы со стороны NASA, по его мнению, говорят о том, что организации просто больше нечем похвастаться.

«Когда начинают выискивать такие достижения — две женщины впервые выйдут в космос — это свидетельствует об отсутствии реальных достижений. Начинают заниматься созданием событий на пустом месте. Раньше этим Роскосмос занимался, а теперь и NASA заразилась. Заразное, наверное», — предположил Ионин.

Что касается отсутствия нужных размеров скафандра, собеседник НСН отметил — ошибка может быть допущена где угодно, даже на МКС.

«Не подумали, люди же. В конце концов, нельзя всё предусмотреть. Я бы не стал придавать этому значения. Ну, не учли, бывает», — заключил Ионин.

Добавим, из-за ошибки 29 марта в космос выйдет только одна из участниц космической экспедиции, Кристина Кук. Вторая женщина-астронавт, Энн Маклейн, выйдет в открытый космос 8 апреля в паре с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком.