В Академии космонавтики посмеялись над скоростью доставки грузов на орбиту

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН призвал относиться с юмором к очередной новости «Роскосмоса».

В апреле российский космический корабль «Прогресс МС-11» осуществит самую скоростную доставку грузов на МКС. Как рассказал источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли, время полета корабля от запуска с космодрома Байконур до стыковки со станцией составит 3 часа 24 минут. Запуск корабля «Прогресс МС-11» планируется 4 апреля. В период до 2023 года на станцию планируется отправить семь кораблей «Союз МС» и восемь кораблей «Прогресс МС». На полеты из бюджета будет выделено более 30 миллиардов рублей.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о том, что доставка грузов на орбиту не так важна как транспортировка людей.

«К соревнованию 3 часа 38 минут или 3 часа 24 минуты я бы относился с большой долей юмора, точно так же, как к новости о переименовании корабля «Федерация», имя которого оказалось слишком женским. А в части быстрой доставки людей – это задача действительно интересная и важная. Сейчас в доставке космонавтов используется двухсуточная схема, и это стремятся свести до нескольких часов. Понятно, что космический корабль, не важно «Союз» или Falcon Илона Маска, менее безопасен, в нем человек находится в замкнутом пространстве, поэтому желательно человека быстрее доставить на космическую станцию, на которой условия безопасности выше. Поэтому скорость доставки является очень важной, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения комфорта и удобства. А при доставке грузов в очень редких исключениях скорость доставки не является критичной. Там скорее важно просто доставить вовремя в срок с минимальной ценой», - заявил он.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается сменить название космического корабля «Федерация». «Корабль должен не как девочка называться, а мужским именем», — сказал он. Помимо Рогозин объявил, что космические туристы вскоре смогут отправиться во внеземное путешествие по короткому «гагаринскому» маршруту.