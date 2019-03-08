«Сверхнахальство или отмывание денег». Космонавт РФ о частном космодроме в Нижегородской области

Герой России, космонавт Павел Виноградов заявил НСН, что не верит в создание частного космодрома в центральной части России.

Частная стартовая космическая площадка появится в России к 2025 году в Нижегородской области. Соглашение о строительстве космодрома подписала компания «КосмоКурс» и правительство Нижегородской области.

Космодром предназначен для полетов суборбитальных туристических ракет.

Авторы проекта планируют, что космические туры будут длиться около 15 минут, пять из которых пассажиры проведут в невесомости. Цена полета, согласно предварительным расчетам, составит 200-250 тысяч долларов. Стоимость проекта - порядка 2,6 миллиарда рублей.

Герой России, космонавт Павел Виноградов в интервью НСН высказал сомнения в необходимости для России частного космодрома.

«Не знаю, нужен ли нам частный космодром. Вижу в этом желание следовать за американскими миллиардерами, но не понимаю, куда авторы проекта собираются летать с космодрома в Нижегородской области. Какой можно сделать бизнес на ракетах, ступени от которых могут упасть на села, заводы или еще куда-то? Сложно комментировать такую заявку. В ней – или абсолютная безграмотность, или сверхнахальство, или отмывание денег», - заявил эксперт.

Космонавт отметил, что для космических стартов необходима огромная территория со сложной инфраструктурой.

«Космодром – сложная структура, она не ограничивается только несколькими гектарами земли, с которых будет что-то взлетать. Потому что надо куда-то садиться. Например, территория космодрома «Байконур» простирается на несколько тысяч километров . Нижегородская область – это не тот район, откуда могут легко летать ракеты, если речь не идет о военных пусках. Почему наши космодромы построены на Дальнем Востоке? Для любого космодрома актуален вопрос, куда укладывать отработанные ступени ракет? Тем более, если речь идет про Нижегородскую область», - отметил Виноградов.

Герой России считает, что заявленный проект вряд ли будет осуществлен.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН прокомментировал отсутствие на сайте Роскосмоса информации о полете Юрия Гагарина в космос 2 апреля 1961 года, а также рассказал, кто занимается бизнесом в Росии.