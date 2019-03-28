Эксперт: НАТО будет помогать Украине при любом президенте

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Директор Института США и Канады РАН заявил НСН, что американцы и украинцы после выборов возьмут курс на эскалацию конфликта в Донбассе.

США с союзниками по НАТО объявят на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине. Такое решение анонсировал госсекретарь США Майк Помпео, пишет РИА Новости. Министерская встреча Североатлантического альянса, на которой ожидается объявление мер, пройдёт в Вашингтоне 3-4 апреля.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН рассказал, о каких мерах может идти речь в данном случае. Он не исключил, что все последние действия Вашингтона, связанные с поддержкой Киева, направлены на дальнейшее включение Украины в состав НАТО.

«Речь пойдёт, очевидно, о каких-то согласованных действиях НАТО и Украины по дальнейшей эскалации ситуации на территории Донбасса и о возможной помощи Альянса Украине. Как в плане подготовки военных кадров, так и в плане технического обеспечения украинской армии. Хотя Украина и не член НАТО, но, судя по всему, то, что делается, направлено на то, чтобы когда-то она вступила в НАТО. Если не сегодня, не завтра, то через какое-то время. И главное условие состоит в том, чтобы на Украине каким-то образом произошло замирение на территории Донбасса. Как это сделать, это проблема для всех. Но если говорить о реакции НАТО, то я думаю, что речь пойдёт о том, чтобы решать вопросы, связанные с военной, консультативной поддержкой», — заключил Гарбузов.

Нельзя забывать, что в ближайшее воскресенье, 31 марта на Украине состоятся президентские выборы. В этом свете слова Помпео о мерах против России из-за украинского вопроса дают понять — Вашингтон будет поддерживать Киев, независимо от того, кто займёт пост главы государства, заметил собеседник. По его словам, кто бы ни победил на украинских выборах, курс внешней политики останется в прежнем ключе, обозначенном после 2014 года.

«Вместе с тем, НАТО выражает поддержку Украине. Это важно перед президентскими выборами. В США, конечно, выжидают выборов, но общее отношение к Украине определено. И я не думаю, что что-то изменится в поведении НАТО, США или западных стран в отношении Киева, если вдруг победит не Порошенко. В первом туре они точно не смогут выбрать президента, но даже если победа Порошенко будет ставиться под вопрос, а она уже ставится (многие говорят, что он может победить только в случае фальсификаций), даже если победит Зеленский или кто-то другой, я не думаю, что НАТО и США изменят свой курс. Они будут приспосабливаться к тому, что есть. Новый президент будет вносить свои нюансы, но в общем, я думаю, он будет следовать в том русле, которое определено после 2014 года», — заключил директор Института США и Канады РАН.

Добавим, в ходе своего выступления в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майк Помпео также отметил, что США постоянно оценивает, достаточно ли сделано по ситуации вокруг Крыма. Он подчеркнул, что Вашингтон будет выстаивать свою политику так, чтобы в конечном итоге полуостров вернулся в состав Украины. Подобные заявления регулярно звучат из-за океана, отметил Валерий Гарбузов. Однако никто в Вашингтоне не может дать ответ — как и когда будет урегулирован конфликт в Донбассе и решён вопрос Крыма. Это, по его мнению, в очередной раз доказывает, что диалог России с Западом по украинскому вопросу зашёл в тупик.