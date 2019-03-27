«Нападет Путин и хана». Украинский политолог объяснил заявление Порошенко

Президент Украинского аналитического центра рассказал НСН, почему президент Украины назвал Владимира Путина своим главным оппонентом на предстоящих выборах.

Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом на выборах президента Украины российского лидера Владимира Путина. Об этом действующий глава Незалежной заявил, комментируя рейтинги кандидатов в президенты страны, в эфире телеканала ICTV. «Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать... Моим оппонентом является Путин», — заявил Порошенко.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил НСН, что Порошенко такими заявлениями пытается удержать антироссийский электорат.

«Есть такое понятие – устойчивый электорат. Есть люди, которые полностью стоят на антироссийской риторике, лозунгах, и этот электорат однозначно будет поддерживать Порошенко. Это заявление, прежде всего, ориентированно на антироссийский электорат в надежде, что он проявит активность, 31 марта придет и проголосует за Порошенко, чтобы Путин не напал. Лозунг Порошенко в том или ином виде “Если не я, то Путин нападет” очень часто обыгрывают Порохоботы, что если не будет Порошенко, все, нападает Путин и хана», — рассказал украинский политолог.

По его словам, если верить соцопросам, то на Украине порядка 70 процентов граждан считают Крым оккупированной Россией территорией. Порошенко пытается заручиться поддержкой хотя бы 30 процентов из этого числа, сказал собеседник«Трактовка следующая: Путин оккупировал Крым, соответственно, есть электорат, который жестко на этом стоит, и теперь Порошенко это обыгрывает. “Если я не буду, Путин оккупирует Украину”. Так как до выборов осталось мало времени, он как можно больше вбрасывает антироссийской риторики, потому что ему надо, чтобы с этого электората, который отрицательно относится к [российскому] Крыму, как можно больше забрать себе», — разъяснил Александр Охрименко.При этом тех, кто считает законным присоединение полуострова к России, среди украинцев насчитывается всего 10 процентов, добавил политолог. Он также заметил, что заявление Порошенко о Путине как его главном оппоненте на украинских президентских выборах вряд ли ориентировано на Соединенные Штаты и западных партнеров.«Мне кажется, США глубоко наплевать, что у нас происходит. США, наверное, очень устали от нас уже», — сказал украинский политолог.Напомним, выборы главы государства на Украине состоятся 31 марта 2019 года. В рейтингах кандидатов лидирует шоумен Владимир Зеленский, на прошлой неделе его рейтинг перевалил за 30%. На второй строчке — действующий президент Пётр Порошенко, на третьей — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.