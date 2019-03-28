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На Западе уверены в честных выборах на Украине

28 Марта 2019 в 07:43
На Западе уверены в честных выборах на Украине

Украинские президентские выборы в воскресенье, 31 марта будут честными, пишет редакционная коллегия британской газеты Financial Times. Об этом сообщает НСН.

Отмечается, что лидер предвыборной гонки шоумен Владимир Зеленский почти наверняка пройдет во второй тур голосования, который состоится через три недели, и столкнется там с нынешним главой Украины Петром Порошенко или, возможно, с экс-премьером Юлией Тимошенко.

«Тогда украинцы предстанут перед окончательным выбором того, кому они больше доверяют, чтобы управлять страной в следующей фазе. В любом случае, все признаки указывают на то, что само голосование будет справедливым», — пишет FT.

Журналисты также отмечают, что на грядущих выборах президента Украины нет значительной поддержки какого-либо пророссийского кандидата, и утверждают, что большинство украинцев настроены против Москвы.

«Несмотря на трудности и высокие цены на энергоносители, последовавшие за революцией и реформами 2014 года, мало украинцев демонстрируют желание вновь повернуться в сторону Москвы. Все еще бурлящая война, разожженная Россией на Донбассе, решительно настроила большинство украинцев против Кремля. Также мало поддержки у крайнеправых кандидатов, что высмеивает лживую российскую пропаганду, изображающую восстание 2014 года как «неонацистский переворот», поддерживаемый США», — говорится в публикации Financial Times.

Напомним, что Владимир Зеленский обещал в случае победы на украинских выборах 31 марта посадить Петра Порошенко в тюрьму. Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил НСН, что для ликвидации коррупции в стране, посадить одного только Порошенко будет недостаточно.

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