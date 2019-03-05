Клинтон оставила демократов без негатива и кандидата

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон приняла решение не баллотироваться в президенты страны на выборах в 2020 году, сообщает CNN. Экс-госсекретарь подчеркнула, что, тем не менее, планирует и дальше принимать участие в политике, отстаивать свои убеждения, и пообещала сделать все возможное для победы кандидата от Демократической партии на следующих выборах президента Соединенных Штатов.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН назвал правильным решение Хиллари Клинтон не участвовать в президентской гонке.
«Хиллари Клинтон правильно сделала, что отказалась, потому что ее негативный рейтинг, рейтинг неприятия среди избирателей, очень высок. Он не меньше, чем у Трампа, поэтому смысла никакого выдвигаться ей не было. Тем более, что она прошлые выборы проиграла и ее в Демократической партии часто обвиняют в том, что она что-то сделала неправильно», — пояснил эксперт.
«Начинается движение, пока неявное, в стане и самих демократов, и сторонников Демократической партии. Но реального кандидата с реальным политическим весом, влиянием и популярностью в обществе пока у демократов нет», — сказал он.
При этом еще остается открытым вопрос с президентскими амбициями бывшего вице-президента США Джо Байдена, добавил американист.
«Другой фигурой там остается один Байден. Но Байдену 70 с лишним лет, и в этом смысле он уже многое перепробовал, несколько раз выдвигался и неудачно. Так что более никаких таких политических тяжеловесов, известных в обществе, известных в стране, у демократов нет», — резюмировал Юрий Рогулёв.
Отметим, что о своем выдвижении на пост президента США в выборах 2020 года уже заявили несколько демократов. В их числе независимый сенатор Берни Сандерс, определяющий себя как демократический социалист. В выборах 2016 года он проиграл Хиллари Клинтон номинацию от Демократической партии, несмотря на активную поддержку среди молодых избирателей.
Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал в интервью НСН, что демократы опасаются переизбрания Дональда Трампа в 2020 году и поэтому пытаются добиться его импичмента, в том числе с помощью расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы и якобы сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой.