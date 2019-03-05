Клинтон оставила демократов без негатива и кандидата

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ объяснил НСН, почему решение Хиллари Клинтон не идти снова в президенты было правильным.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон приняла решение не баллотироваться в президенты страны на выборах в 2020 году, сообщает CNN. Экс-госсекретарь подчеркнула, что, тем не менее, планирует и дальше принимать участие в политике, отстаивать свои убеждения, и пообещала сделать все возможное для победы кандидата от Демократической партии на следующих выборах президента Соединенных Штатов.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН назвал правильным решение Хиллари Клинтон не участвовать в президентской гонке.

«Хиллари Клинтон правильно сделала, что отказалась, потому что ее негативный рейтинг, рейтинг неприятия среди избирателей, очень высок. Он не меньше, чем у Трампа, поэтому смысла никакого выдвигаться ей не было. Тем более, что она прошлые выборы проиграла и ее в Демократической партии часто обвиняют в том, что она что-то сделала неправильно», — пояснил эксперт.