«Наслаждаюсь ролью бабушки»: Клинтон отказалась от президентской гонки-2020

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон приняла решение не баллотироваться в президенты страны на выборах в 2020 году. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на телекомпанию CNN.

По словам Клинтон, она планирует писать книги и наслаждаться ролью бабушки. Экс-госсекретарь добавила, что планирует и дальше отстаивать свои убеждения, подчёркивает RT.

Напомним, в октябре прошлого года Клинтон, которая проиграла на выборах в 2016-ом Трампу, сравнила «российское вмешательство» в выборы американского президента с терактами, совершенными в стране 11 сентября 2001 года. В свою очередь, нынешний глава Белого дома заявил, что бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон якобы была связана с Россией.

Трамп настаивает на том, что демократическая партия США и Клинтон «сговорились» с РФ во время американских выборов, пишет Газета.ру.

Между тем, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала решение главы Белого дома Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «подарком [российскому президенту Владимиру] Путину». По ее словам, Трамп предпринял недостаточно действий, чтобы призвать Россию к ответу за систематические нарушения соглашения, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН расценил заявление Хиллари Клинтон как очередную критику бывшего соперника по президентской гонке, нежели конструктивный вклад в обсуждение ситуации вокруг контроля над вооружением.