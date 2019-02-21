«Русские всё равно плохие». В США объявили об окончании расследования Мюллера

Экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН об истинных целях «российского дела».

Уже на следующей неделе должно завершиться расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Об окончании разбирательства, которое велось на протяжение двух лет, готовится объявить новоиспеченный министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, сообщает CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что глава Минюста планирует подготовить краткое изложение отчета Мюллера и передать его в Конгресс, однако сроки передачи доклада пока не уточняются.

Стоит отметить, что одним из основных направлений расследования Мюллера было выявление сговора между предвыборным штабом нынешнего президента США Дональда Трампа и российской стороной. В Соединенных Штатах неоднократно заявляли, что руководство России помогло Трампу выиграть президентские выборы взамен на некое влияние на политику Штатов.

Очевидно, что никакого сговора не было, это понимает любой здравомыслящий человек, заявил НСН бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас. По его словам, расследование Мюллера, а также разбирательства в Конгрессе США преследовали совсем другие цели.

«Я думаю, было бы наивно полагать, что расследование Мюллера на самом деле связано со "сговором". На самом деле, они пытаются организовать атмосферу постоянного скандал вокруг Трампа и убрать достаточное количество его сообщников, чтобы ослабить президента и сделать политически бессильным. Им важно удостовериться, что Трамп не сможет выполнить свое обещание улучшить отношения с Москвой. Я думаю, что это было одной из самых главных мотиваций всех этих безосновательных обвинений. Они хотели убедиться, что в политике США не может быть никаких изменений, и в этом смысле оказались чрезвычайно успешны. Трамп не осмеливается разговаривать с Владимиром Путиным не только на том же уровне, как говорили американские и российские лидеры после распада СССР, но и даже на уровне советских времен, когда переговоры американских и советских лидеров были чем-то, само собой разумеющимся. Сейчас это невозможно», — посетовал эксперт.

По его словам, демократам и противникам Трампа в рядах Республиканской партии удалось не только ослабить Трампа, но и демонизировать Россию, причем так, что отношения могут становиться только хуже. Собеседник НСН отметил, что вне зависимости от наличия сговора с Трампом, Россию все равно называют виноватой, причем с обеих сторон политического спектра.

«Даже республиканцы, защищающие Трампа, говорят, что "сговора не было, но русские действительно плохие". "Русские пытаются взломать нашу демократию, и сговор был не с Трампом, а с Хиллари Клинтон". Так что в любом случае русские плохие, все зависит от того, на какой стороне они были плохими», — сказал Джеймс Джатрас.

Таким образом, завершение расследования Мюллера вряд ли сможет разрядить обстановку, а скорее только усилит кампанию против Трампа и России, тем более в контексте новых американских президентских выборов в 2020 году.