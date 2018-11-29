Эксперт: Грузия проголосовала против возвращения Саакашвили

Саломе Зурабишвили ФОТО: ТАСС

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики признал, что народ Грузии сделал правильный выбор.

После подсчета 100% бюллетеней во втором туре президентских выборов в Грузии победу одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, набрав почти 60% голосов избирателей. Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе заручился поддержкой около 40% жителей страны.

При этом находящийся в Нидерландах экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал народ выйти на улицы в знак протеста, чтобы выборы были признаны недействительными.

в эфирезаявил, что страна сделала правильный выбор, но голосовала скорее не за Зурабишвили, а - против возвращения Саакашвили.

«Выборы показали, что грузинский народ думает о будущем, и сделал правильный выбор. Для большинства избирателей ни одна кандидатура не подходила, ни вторая. Из двух зол выбрали меньшее. И Саломе Зурабишвили, и Григол Вашадзе настроены прозападно, проамерикански. И ни один из них не жаловал сближение с Россией. Вашадзе при этом обещал возвращение в Грузию Михаила Саакашвили. А вот Зурабишвили выступала против этого, что и предопределило ее победу. Народ голосовал как раз против Саакашвили», - озвучил свое видение итогов выборов эксперт.

Многие эксперты, комментируя избрание Саломе Зурабившивили, отмечают ее большой дипломатический опыт. Она, в частности, с 1974 года работала во французском МИДе, а в 2003 году она была назначена на пост чрезвычайного и полномочного посла Франции в Тбилиси.

При этом своим самым главным достижением сама нынешний президент Грузии назвала заключение договоренностей о выводе из страны российских военных баз.

«Есть определённая надежда, что отношения России и Грузии улучшатся. Саломе Зурабишвили родилась во Франции, потом была министром Грузии, она – человек европейской ориентации, понимает, что нужны нормальные отношения с Москвой и готова к диалогу. Хотелось бы, чтобы состоялись долгожданные переговоры двух стран на высшем уровне. А затем начнут восстанавливаться отношения не только экономические, а нормальные, человеческие, дружеские. К этому будет подталкивать и желание самого грузинского народа. Режим Саакашвили еще не похоронили, американцы не позволят это сделать. И нужна третья сила, которая будет отвечать чаяниям грузинского народа. Пора и России обратить внимание на это и поддерживать здравые силы, стремящиеся к сотрудничеству, - считает

Добавим, Грузия в последний раз выбирает главу государства прямым голосованием. После истечения полномочий избранного президента в 2023 году его преемника будет избирать парламент и представители регионов. Главой государства же останется премьер-министр, а президент продолжит выполнять церемониальные функции.