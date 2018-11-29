Четверг
29 ноября
USD 66.94
EUR 75.52
Горячие новости

Президентом Грузии стала женщина

29 Ноября 2018 в 11:45
Президентом Грузии стала женщина

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчёт голосов на втором туре выборов президента страны. Победу одержала  66-летняя Саломе Зурабишвили от правящей партии «Грузинская мечта». Она набрала 59,52% голосов избирателей, пишет «Свободная пресса».

Её конкурент Григол Вашадзе, представляющий «Единое национальное движение», созданное Михаилом Саакашвили, получил 40,45%, отмечают «Дни.ру».

В первом туре выборов ни один из 25 заявленных кандидатов не смог набрать необходимое число голосов.

В эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил, что ни Саакашвили, ни его сторонники не смогут устроить массовые протесты в связи с победой Зурабишвили.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.