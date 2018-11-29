Президентом Грузии стала женщина

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчёт голосов на втором туре выборов президента страны. Победу одержала 66-летняя Саломе Зурабишвили от правящей партии «Грузинская мечта». Она набрала 59,52% голосов избирателей, пишет «Свободная пресса».

Её конкурент Григол Вашадзе, представляющий «Единое национальное движение», созданное Михаилом Саакашвили, получил 40,45%, отмечают «Дни.ру».

В первом туре выборов ни один из 25 заявленных кандидатов не смог набрать необходимое число голосов.

В эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил, что ни Саакашвили, ни его сторонники не смогут устроить массовые протесты в связи с победой Зурабишвили.



