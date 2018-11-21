Экс-замгенсека ООН: Украина не сможет лишить Россию права вето

Украина снова призвала пересмотреть использование права вето в Совбезе ООН. Об этом заявил представитель украинской делегации на заседании Генассамблеи организации, пишут «РИА Новости». По его словам, «необходимость» пересмотра роли права вето в работе Совбеза является одним из наиболее приоритетных вопросов для Киева. В российском постпредстве при ООН в ответ заявили, что готовы обсуждать любые условия реформирования Совета безопасности ООН, кроме вопроса о лишении стран-членов права вето.
В эфире НСН экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что лишение России права вето по инициативе Украины невозможно (слушайте аудио).
Ранее в ООН поддержали резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН проголосовал за документ, инициированный ранее Украиной, о том, что якобы в Крыму наблюдается «усиление давления на общины религиозных меньшинств». Свои голоса за резолюцию отдали 67 государств, 26 выступили против, а 82 – воздержались.