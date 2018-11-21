Очередные выдумки Киева. Сенатор о «проседании» Крымского моста

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН вспомнил, как Украина пыталась дискредитировать мост через Керченский пролив с самого начала.

На Украине заявили о якобы проседании Крымского моста. К такому выводу пришли сотрудники министерства по вопросам временно оккупированных территорий страны (Киев считает Крым временно оккупированной территорией после воссоединения полуострова с Россией), когда изучали снимки из космоса. Согласно выводу украинского ведомства некоторые опоры транспортного перехода проседают со скоростью 89 миллиметров в год, другие же, напротив, поднимаются на 52 миллиметра в год. При этом, как утверждают в Незалежной, арка железнодорожной части повышается на 30 миллиметров в год, а арка автомобильной части опускается на 32 миллиметра в год. В целом, министерство пришло к выводу, что конструкция может угрожать жизни и здоровью людей, а также экологии.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН назвал заявления украинцев очередными выдумками, пытающимися дискредитировать мост между полуостровом и материковой Россией.

«В начале они говорили, что все, что касается моста, это большая выдумка, что ничего построено не будет. Потом они говорили, что вообще-то он не строится. Потом они предрекали, что произойдет какая-то катастрофа буквально в ближайшие дни месяцы после строительства моста. Ничего не происходит, они соответственно начинают придумывать что-то новое. Надо спокойно на это реагировать, понимать, что они это говорят и многое другое, и по мосту, и по взаимоотношения с Россией. Такое нынешнее руководство Украины», — заметил сенатор.Напомним, что в сентябре 2015 года в Институте физики Земли Российской академии наук после двухгодового исследования пришли к выводу, что сейсмическая угроза на месте строительства Крымского моста несколько ниже, чем ожидалось. В то же время учёные тогда заговорили об обнаружении грязевых вулканов, которые могут представлять опасность. Однако вулканолог Анатолий Хренов тогда в эфире НСН посчитал, что эта информация никак не повлияет на мост.