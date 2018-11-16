Поддержка ушла в минус. Экс-замгенсека ООН о резолюции Украины по Крыму

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Сергей Орджоникидзе в эфире НСН заявил, что последствий от принятия документа для России ожидать не стоит.

В ООН поддержали резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН проголосовал за документ, инициированный ранее Украиной - якобы в Крыму наблюдается «усиление давления на общины религиозных меньшинств». Свои голоса за резолюцию отдали 67 государств, 26 выступили против, а 82 – воздержались.



В эфире НСН экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе обратил внимание, что с каждым годом все меньше стран поддерживают резолюцию. Так, в 2016 и 2017 годах за документ голосовали 70 государств, против — 26, а 77 и 76 стран воздерживались.

«Сам факт, что все меньше и меньше стран голосуют за украинскую резолюцию, говорит о том, что государства начинают осознавать то, что в Крыму в соответствии с международным правом произошло волеизлияние народа, который на референдуме проголосовал за присоединение к России. Под давлением США и ряда западных стран это не воспринимали, а сейчас понимают, что действительно в Крыму никаких нарушений прав человека нет», - отметил Сергей Орджоникидзе.

Последствий от принятия документа для России ожидать не стоит, считает экс-замгенсекретаря ООН. «Резолюция не влечет за собой никаких последствий, в отличие от резолюции Совета безопасности ООН», - добавил собеседник НСН.

Кроме того, на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН был принят проект резолюции, инициированной Россией, по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, сообщает РИА Новости. Напомним, в марте 2014 года Крым стал российским регионом после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.