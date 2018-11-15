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Экс-советник президента Украины: «Миротворец» прикроют из-за конфликта с Германией

15 Ноября 2018 в 16:00
Экс-советник президента Украины: «Миротворец» прикроют из-за конфликта с Германией
Бывший советник президента в эфире НСН предположил, что включение экс-канцлера ФРГ в «чёрный список» создало серьёзный конфликт.

Министерство иностранных дел Германии потребовало от Украины добиться закрытия интернет-ресурса «Миротворец». Ранее данные бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера были опубликованы на сайте. В МИД Германии уточнили, что уже настаивали на закрытии портала, однако власти на Украине ответили, что его сервер размещён за пределами страны, сообщает Die Zeit.

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Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН предположил, что ресурс прекратят финансировать, из-за чего он прекратит существование.

«Этот ресурс связывают с Аваковым (глава МВД Украины Арсен Аваков – НСН). Таких ресурсов, которые провоцируют и обостряют ситуацию, сейчас стало много. У нас есть ещё такой “Информатор”. За ним, скорее всего, стоят Ахметов (украинский олигарх Ринат Ахметов – НСН) и Луценко (генпрокурор Юрий Луценко, который ранее подал заявление об отставке – НСН). Эти ресурсы занимаются поиском ведьм, отсюда до инквизиции рукой подать. Естественно, Германия отреагировала на это, потому что Шредер является серьёзным игроком на поле Германии и ЕС. Это очень недружественный акт, создающий серьёзный конфликт. Я думаю, что придётся и “Миротворец” и “Информатор” прикрыть, им просто финансирование прекратят, вызовут Ахметова, Луценко, Авакова, скажут: “Ребята, поигрались в песочнице – и хватит. Делом займитесь”», - подчеркнул Соскин.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что ресурс будет закрыт только в случае серьёзного давления Европы на Украину.

Напомним, Шредер попал в базу данных «Миротворца» из-за «антиукраинской пропаганды» и «покушения на суверенитет Украины». Это произошло на следующий день после интервью экс-канцлера, в котором он заявил, что Киеву всё-таки придётся признать Крым российским.

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