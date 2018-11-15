Экс-депутат Верховной рады: Европе не хватает влияния дожать Киев с «Миротворцем»

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Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН рассказал о претензиях Германии к украинской базе данных.

Германия потребовала от Украины удалить сайт «Миротворец». Ранее в украинскую базу данных был внесен бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, занимающий сегодня пост председателя совета директоров компании «Роснефть». В МИД Германии напомнили, что это уже не первое замечание в адрес Киева, связанное с «Миротворцем».



В эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров усомнился, что Европа сможет оказать серьезное давление на украинскую власть, чтобы украинский сайт перестал функционировать.

«Если заявление не будет подкреплено конкретными действиями и оказанием серьезного давления на Украину, как на государственный институт власти, поддерживающий работу этого сайта, я думаю, что он так и продолжит работать. Если будет оказано серьезное давление со стороны Европы, а не просто высказана озабоченность, у них есть возможность продавить этот вопрос. Но я сомневаюсь, что они будут это делать», - считает экс-депутат Рады.

Основные рычаги давления на Украину сегодня находятся у Соединенных Штатов, и перехватить влияние в этом вопросе европейцам будет сложно, отметил Спиридон Килинкаров. «Удивительная ситуация: Украина заявляет о намерении интегрироваться в Европейский союз, но при этом выполняет практически все указания американцев. У европейцев недостаточно инструментария для влияния на украинских политиков, американцы же имеют этот инструментарий в полном объеме. Европа тоже частично потеряла свою субъектность и в той или иной мере зависима от позиции американцев», - сказал собеседник НСН.

По данным агентства DPA, Шрёдер мог попасть в базу данных из-за интервью немецкому изданию Aachener Nachrichten, в котором признал правомерность воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, в базу данных «Миротворца», как правило, попадают политики, артисты или журналисты, которые посещали Республику Крым, Донбасс или по каким-то причинам не угодили авторам сайта. Так, в октябре в список попал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Ранее певица Анна Семенович и актер Константин Хабенский пополнили украинский список «преступников» после посещения Крыма.