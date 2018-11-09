Экс-канцлер ФРГ Шрёдер попал в базу «Миротворца»

Бывший канцлер Федеративной Республики Германии Герхард Шредер включен в базу данных украинского «Миротворца». Как написали организаторы скандально известного сайта, политик попал в список за «покушение на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду».

Как отмечает Ura.ru , накануне Шредер заявил, что Крым придется признать российским. В интервью Aachener Nachrichten экс-канцлер призвал не забывать, что полуостров был подарен Украине в 1954 году решением Никиты Хрущёва. Ранее Шредер также выражал уверенность, что никто из будущий российских лидеров не примет решение об отказе от Крыма.

Сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». В адрес некоторых из них поступают угрозы.