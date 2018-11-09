Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Горячие новости

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер попал в базу «Миротворца»

9 Ноября 2018 в 16:10
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер попал в базу «Миротворца»

Бывший канцлер Федеративной Республики Германии Герхард Шредер включен в базу данных украинского «Миротворца». Как написали организаторы скандально известного сайта, политик попал в список за «покушение на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду».

Как отмечает Ura.ru, накануне Шредер заявил, что Крым придется признать российским. В интервью Aachener Nachrichten экс-канцлер призвал не забывать, что полуостров был подарен Украине в 1954 году решением Никиты Хрущёва. Ранее Шредер также выражал уверенность, что никто из будущий российских лидеров не примет решение об отказе от Крыма.

Сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». В адрес некоторых из них поступают угрозы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.