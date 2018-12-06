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Достаточно напряжённости. Посол ФРГ выступил против новых санкций против России

6 Декабря 2018 в 09:16
Достаточно напряжённости. Посол ФРГ выступил против новых санкций против России

Диппредставитель Германии на Украине посчитал подобные меры контрпродуктивными.

Посол Германии на Украине Эрнст Райхель высказался против введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, когда пограничникам РФ пришлось задержать три корабля Незалежной из-за нарушения госграницы. Как уточнил дипломат, это может привести к усилению напряжённости, которая и так достигла «значительного уровня», сообщают «Украинские новости». «Мы считаем, что нашей главной задачей является предотвращение дальнейшей эскалации этого конфликта... Поэтому много стран-членов, включая и нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивным... добавлять напряженности путем новых санкций», - сказал Райхель.

Не верит во введение новых ограничительных мер против Москвы и глава финского МИД Тимо Сойни. Об этом он рассказал 5 декабря в Брюсселе. В то же время он не исключил индивидуальных санкций против тех, кто участвовал в инциденте.

Ранее первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров во время пресс-конференции в НСН заявил, что провокация в Керченском проливе изначально была осуществлена с расчётом на международную поддержку.

«Киев сделал все за последние 4 года, чтобы разорвать все отношения с Москвой, хотя мы по-прежнему считаем Украину нашим другом. Сейчас даже сам Порошенко не знает, куда дальше двигаться. Он рассчитывал на международную поддержку, но поскольку погранслужба ФСБ России профессионально провела операцию по пресечению провокаций в Керченском проливе, её даже и обвинять не в чем. Обращу внимание, на то, как отреагировал Совбез. Он, по сути, отказался от повестки дня, предложенной Россией. Если бы малейшая доля вины нашей страны многие недоброжелатели использовали бы против Москвы. А по сути-то Украине нечем отвечать на те обвинения, которые предъявила бы ей Россия», - подчеркнул сенатор.

Сенатор: Украина рассчитывала, что Россия потопит корабли в Керченском проливе
В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН предположил, что Украина и дальше будет продолжать провокации.

«Они будут и дальше продолжать провокации. С точки зрения защиты, народа Украины от России – на самом деле надо защищать народ Украины от Порошенко и его окружения, потому что именно они довели Украину до крайне тяжёлого положения в социально-экономической сфере, они развязали и не завершают войну, для них это невыгодно, для них главное – удержаться у власти. Основные мотивы, которые двигают сегодня Порошенко – это всё то, что связано с предстоящими выборами и его нахождением у власти», - уверен Цеков.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, которые нарушили госграницу РФ. Они не подчинились требованию остановиться, поэтому пограничникам пришлось применять оружие. В настоящий момент все моряки, находившиеся на кораблях, арестованы, они находятся в СИЗО Москвы. Киев посчитал действия пограничников агрессией. В свою очередь, президент США Дональд Трамп из-за инцидента отменил встречу с главой РФ Владимиром Путиным на саммите G20, однако «на ногах» ситуацию они всё-таки обсудили.

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