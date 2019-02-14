Для пиара, в обход Додона. Эксперт о причинах отзыва молдавского посла из РФ

МИД Молдавии требует от правительства республики отзыва своего посла Андрея Негуцу из Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман. Причины такого решения до сих пор не названы. Однако президент республики Игорь Додон уже заявил о своем отказе подписывать соответствующий указ.
Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко заявил в эфире НСН, что посол будет отозван в целях пиара перед Соединенными Штатами.
Напомним, что в марте 2018 года Молдова выслала трех российских дипломатов из страны. Тогда причиной послужил злополучный инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. В 2017 году Молдавия также отзывала своего посла из РФ и тоже в марте.