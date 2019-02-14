Президент Молдавии пообещал наложить вето на отзыв посла из России

Игорь Додон ФОТО: РИА Новости

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет подписывать указ об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы. Он пойдёт против возможного решения правительства, к которому с соответствующим запросом обратится МИД страны.

Как пояснил Игорь Додон, которого цитирует Газета.ру, «отзыв послов - эксклюзивное право президента, которое не обойти».

При этом президент понадеялся, что не все члены кабинета министров поддержат отзыв посла. Додон упомянул, в частности, главу Гагаузской автономии Ирину Влах.

Как напоминает РЕН-ТВ, в молдавский МИД был вызван российский посол Олег Васнецов, которому вручили ноту протеста. Однако. С чем он связан, не уточняется.