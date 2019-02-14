Президент Молдавии пообещал наложить вето на отзыв посла из России

Игорь Додон ФОТО: РИА Новости
Как пояснил Игорь Додон, которого цитирует Газета.ру, «отзыв послов - эксклюзивное право президента, которое не обойти».
При этом президент понадеялся, что не все члены кабинета министров поддержат отзыв посла. Додон упомянул, в частности, главу Гагаузской автономии Ирину Влах.
Как напоминает РЕН-ТВ, в молдавский МИД был вызван российский посол Олег Васнецов, которому вручили ноту протеста. Однако. С чем он связан, не уточняется.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил действия Кишинёва желанием понравиться западным боссам.