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Президент Молдавии пообещал наложить вето на отзыв посла из России

14 Февраля 2019 в 08:19
Президент Молдавии пообещал наложить вето на отзыв посла из России
Игорь Додон ФОТО: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет подписывать указ об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы. Он пойдёт против возможного решения правительства, к которому с соответствующим запросом обратится МИД страны.

Как пояснил Игорь Додон, которого цитирует Газета.ру, «отзыв послов - эксклюзивное право президента, которое не обойти».

При этом президент понадеялся, что не все члены кабинета министров поддержат отзыв посла. Додон упомянул, в частности, главу Гагаузской автономии Ирину Влах.

Как напоминает РЕН-ТВ, в молдавский МИД был вызван российский посол Олег Васнецов, которому вручили ноту протеста. Однако. С чем он связан, не уточняется.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил действия Кишинёва желанием понравиться западным боссам.

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