Дипломатические традиции. Зачем на этот раз Молдавия отзывает посла?

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Молдавия третий год подряд вносит смуту в двусторонние отношения с Россией.

МИД Молдавии требует от правительства республики отзыва своего посла Андрея Негуцу из РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман. Причины такого решения до сих пор не названы. Однако президент республики Игорь Додон уже заявил о своём отказе подписывать соответствующий указ.

Пока причины разлада между Молдавией и Россией не известны, НСН решила вспомнить историю разногласий, которая с подозрительной регулярностью повторяется из года в год. Так, в марте 2018 года Молдова выслала трёх российских дипломатов из страны. Тогда причиной послужил злополучный инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. А в 2017 году Молдавия также отзывала своего посла из РФ, что примечательно, тоже в марте. Старший консультант Петербургского центра социальных исследований Олег Андреев тогда в беседе с НСН связал это решение с внутриполитической борьбой.

«Главное предположение – свидетельство политической борьбы, различных мнений. Президент Игорь Додон – недавно избранный президент. Его точку зрения мы знаем, он – сбалансированный политик, который имеет некоторый уклон в сторону России, а правительство-то старое. И там преобладают не представители Социалистической партии Молдавии, а либералы, демократы и прочие, которые являются сторонниками Евросоюза и смотрят в Брюссель», — рассказал Андреев.

Но если в 2017 году отзыв посла был скорее связан разногласиями внутри республики, то год спустя Молдавия однозначно пошла на поводу у Запада, уподобившись ряду европейских стран, отвернувшихся от России после инцидента в Солсбери. Об этом в эфире НСН заявил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

«Нужно понимать, что нынешний олигархический режим находится под прямым управлением вашингтонских партнёров. Нужно понимать, что они такими действиями хотят идти “в ногу со временем”, считают, что подобные прогрессивные взгляды Запада – это модно, стильно и правильно. Становится неким эталоном – бороться с русской пропагандой и вообще с Россией. Это не позиция нынешнего олигархического антинародного режима. Эти действия направлены на то, чтобы понравиться своим боссам и лишний раз подчеркнуть, что они всё держат под контролем», — заметил Тулянцев.

В 2019 году есть повод полагать, что уклон Молдавии в случае с отзывом посла также сохранился в сторону Запада. Отметим, что во внешнеполитическом ведомстве республики по-прежнему не называют причину, но призывают не связывать ситуацию с вручением российскому послу ноты из-за несообщения Москвой Кишинёву информации об освобождении из афганского плена молдавских лётчиков.