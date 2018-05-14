Дипакадемия: Террористы не превратят Индонезию во вторую Сирию

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В эфире НСН доцент кафедры международных отношений Дипакадемии МИД Пётр Цветов после серии терактов на Яве рассказал о влиянии ИГИЛ в этой стране.

Десять человек получили ранения в результате теракта в городе Сурабая в Индонезии. По данным СМИ, четверо террористов-смертников атаковали полицейский участок на мотоциклах. Ранее сообщалось еще о трех взрывах в помещениях церквей в Индонезии. Спецслужбы отмечают, что за взрывами стоит экстремистская группировка, связанная с «Исламским государством» (ИГИЛ, деятельность запрещена на территории РФ).



Доцент кафедры международных отношений Дипакадемии МИД, кандидат исторических наук Пётр Цветов считает, что, несмотря на влияние террористических группировок и непростую социально экономическую ситуацию в регионе, сделать из Индонезии вторую Сирию у террористов в ближайшее время не получится.

«Превратить Индонезию в Сирию, на мой взгляд, в ближайшее время не удастся. Во-первых, потому что в Сирии раскол национальный гораздо глубже между правящей группировкой, которая принадлежит к одной конфессии, и основной массовой населения, которая придерживается других исламских ценностей. Во-вторых, в Сирии присутствует вмешательство крупных держав извне, которые тоже содействуют этому расколу и поддерживают оппозицию. А в Индонезии нынешнее правительство в целом пользуется поддержкой большинства населения. А террористические группировки или отдельные исламистские террористы пока представляют собой единичные случаи», - отметил эксперт

В то же время, по словам Цветова, серии атак террористов в Индонезии также предшествовала непростая социально-экономическая ситуация.

«Далеко не все в Индонезии богаты. Социальный гнет, национальный гнет, вызывает недовольство населения. Этим пользуются эмиссары ИГИЛ, которые сегодня активно действуют в Юго-Восточной Азии. Игиловцы стремятся продемонстрировать свою жизнеспособность в этом регионе. Поэтому и устраивают там террористические акты. Другой формой деятельности игиловцев в Юго-Восточной Азии является то, что они нанимают мусульман этих стран для своих боевых организаций на Ближнем Востоке. Это тоже факт, доказанный многими. Поэтому многие индонезийцы, получив, определенную военную подготовку на Ближнем и Среднем Востоке в игиловских лагерях, возвращаются домой, вооруженные знаниями, как организовать теракт. Так что все достаточно прозрачно», - пояснил собеседник НСН.

С террористами у полицейского участка также находилась восьмилетняя девочка, пишет «Интерфакс». Ей удалось выжить, ребенка госпитализировали. В результате предыдущих терактов на территории церквей погибли 11 человек, пострадали более 40. По данным полицейских, нападавшие были одеты как прихожане церкви и привели в действие бомбы внутри зданий во время службы, пишет «Свободная пресса».