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В Дипакадемии раскрыли причины терактов в Индонезии

14 Мая 2018 в 09:28
В Дипакадемии раскрыли причины терактов в Индонезии
Доцент кафедры международных отношений в эфире НСН разъяснил, как террористы ИГ перебросились на юго-восточную Азию.

В Индонезии прогремели новые взрывы, в результате которых пострадали несколько человек, сообщает The Jakarta Globe. За последние два дня в городе Сурабая произошло уже четыре инцидента. Ранее в трех христианских церквях семья террористов-смертников совершили взрывы, от которых погибли, по меньшей мере, 11 человек и более 40 получили ранения, сообщает RT. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещенная в РФ).

В эфире НСН доцент кафедры международных отношений Дипакадемии МИД, кандидат исторических наук Пётр Цветов разъяснил, почему «Исламское государство» (ИГИЛ) действует именно в Индонезии (слушайте аудио).

«ИГИЛ не скрывает, что оно причастно к этим событиям. Индонезия – самая большая в мире мусульманская страна. Уже не первый год у индонезийских мусульман были определенные устойчивые связи с ИГИЛ. Более того, после того как ИГИЛ потерпело поражение на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ираке, его организаторы и руководители стали переводить многие свои виды деятельности, прежде всего террористической, на территорию стран юго-восточной Азии, в том числе в Индонезию», — рассказал эксперт.

Напомним, 10 мая были задержаны эмиссары-вербовщики «Исламского государства» в Оренбургской области. 

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